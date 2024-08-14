İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak kararı

İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da yeni ilhak kararı geldi. İşgalci güçleri gasp edilen topraklarda yasa dışı yeni konut inşa edecek. İsrailli bakan söz konusu kararın batının Filistin'i tanımasına karşılık olduğunu söyledi.

Gazze'de katliam yapan İsrail, Filistin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. 45 km²'lik Gazze Şeridi'ne acımasızca saldıran İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen topraklarda yeni ilhak kararını açıkladı.

BATI ŞERİA GASP EDİLİYOR

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de gasbedilen Filistin topraklarında İsrailliler için yasa dışı işgal birimleri inşasına başlandığını açıkladı.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, X sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki "Gush Etzion yasa dışı yerleşimi Kudüs'e bağlamanın ulusal bir görev" olduğunu öne sürdü.

Smotrich, Filistin topraklarında İsrailliler için gasbedilen "Nachal Heletz" isimli yerleşim yerinin Kudüs'ün güneyindeki "Gush Etzion"ın içerisinde yer alacağına kaydetti.

FİLİSTİN'İN TANINMASINA KARŞILIK

Batılı devletlerin tanımasına karşılık Filistin topraklarındaki gasp ettiklerini söyleyen Smotrich, bunun 'tarihi bir an' olduğunu belirtti.

Smotrich, "Hiçbir İsrail ve Siyonizm karşıtı karar yerleşimlerin gelişimini durduramayacak. Filistin devletinin kurulması yönündeki tehlikeli fikirle mücadele etmeye ve (sahadaki) gerçeklerimizi dayatmaya devam edeceğiz. Bu benim hayatımın misyonu ve buna gücüm yettiğince devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.