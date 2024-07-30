Soykırımcı İsrail'den küstahlık! Hem suçlu hem yüzsüz

Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden Gazze’de 40 bin kişiyi öldüren soykırımcı İsrail’in Dışişleri Bakanı, Erdoğan’ı “Sonun Saddam gibi olur” diye tehdit etti. Küstah bakana tepki gecikmedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - Gazze’ye 9 aydır bomba yağdıran İsrail, dünyanın gözünün önünde 40 bin kişiyi katletti. En az 100 bin kişi siyonist bombasıyla yaralandı. Birleşmiş Milletler, Gazze’de her on kişiden dokuzunun zorla yerinden edildiğini bildirdi.

İsrail soykırım suçu işlerken hedef de gözetmedi. Okullar, sağlık kuruluşları, ibadethaneler, sivillerin yaşadığı kamplar, yardım sırasında bekleyenler vuruldu; zeytinlikler, mezarlıklar talan edildi. Saldırılarda 199 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti. Gazze’deki katliama dair raporlar yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü, son olarak geçen hafta çocuk felci virüsünün yayıldığını duyurdu.

Sivillere tıbbi yardımı engelleyen soykırımcı İsrail, DSÖ’yü duyunca kendi askerlerini aşılamaya çalıştı. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Filistin bölgelerindeki işgalini teyit etti. Uluslararası Ceza Mahkemesinde siyonist yönetimle ilgili dava sürüyor. UCM ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarılması taleplerini görüşüyor.

Batı’nın desteğiyle soykırım suçu işleyen İsrail yönetimi, arzımevud hayaliyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölgedeki birçok ülkeyi işgal etme planını açık etti. Suriye’de terör koridorunun en büyük destekçilerden biri olan İsrail, mazlum Filistinlilerin yanında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak büyük bir yüzsüzlük örneği sergiledi. Katil Binyamin Netanyahu hükûmetinin Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan’ı, “Sonu Saddam Hüseyin gibi olabilir” diyerek tehdit etti. Katliamcı bakanın sözlerine tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

VİCDANININ SESİ OLDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkûm olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvuruyorlar.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanı’mız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bu suç şebekesi er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanı’mız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir.

KÜSTAHLIĞA İZİN VERMEYİZ

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Biz devletimizi korumak ve milletimizi yüceltmek için kendi içimizde mücadelemizi verir, eleştirilerimizi yapar ve fakat Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın böyle küstahça tehdit edilmesine de izin vermeyiz! Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, devlet-i ebed müddet diyenlerin vatanıdır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ey sözde devletin sözde bakanı. Sizi gargad ağacı da kurtaramaz ve tarihte azgın kavminizin yaşadığı akıbetle karşılaşırsınız. Ayrıca bir son görmek istiyorsanız Tsedekiya’yı hatırlamanız ve Hitler’e bakmanız yeterli olacaktır.

Eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Türkiye Cumhuriyeti’nin başı ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı’nı kanlı ağzınıza ve soykırımcı tavrınıza saygısızlık malzemesi yapamazsınız. Cumhurbaşkanının, böyle pervasızca tehdit edilmesine asla göz yumamayız.

TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan: Binlerce sivilin öleceğini bile bile hastaneleri, camileri, evleri, okulları bombalayıp on binlerce Filistinlinin ölümüne sebep olarak soykırım suçu işleyen İsrail’in zevzek Dışişleri Bakanı, Türkiye’yi başkasıyla karıştırmasın, haddini bilsin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı’mızı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz.

"SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN BİR TEZAHÜRÜ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almasına tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükûmetinin, hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini tüm dünyanın açıklıkla gördüğünü vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması, suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir. Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail’e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askerî tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “TBMM’ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas’ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur. Caniyahu’nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır” dedi.