Süper tayfun 'Yagi' Vietnam'ı vurdu! Can kaybı 65'e yükseldi

Filipinler ve Çin'i vuran süper tayfun 'Yagi' Vietnam'da da etkisini hissettirdi. Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan tayfunun korkutan bilançosunu Afet Önleme ve Kontrol Dairesi açıkladı.

48 BİNDEN FAZLA EVDE HASAR VAR

Açıklamada afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği, kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kuzeydeki birçok nehrin taşma seviyesine yaklaştığı duyurulurken, afet dolayısıyla 48 binden fazla evin hasar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan binlerce hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı kaydedildi.

4 MİLYON DOLARLIK YARDIM PAKETİ

Bu arada Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine giderek hasarların karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.

50 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmiş ve ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişiyi tahliye etmişti.