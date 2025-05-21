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Suriye ve AB arasında yeni dönem! "Karşılıklı anlayış ve koordinasyon"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye ve AB arasında yeni dönem! &quot;Karşılıklı anlayış ve koordinasyon&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

AB, Suriye'ye yönelik yaptırımlarım kaldırılması kararı içeren anlaşmanın ön mutabakatını onayladı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmede, gelecekte atılacak adımlar konusunda ortak hareket etme ve siyasi, insani ve ekonomik konularda koordinasyon ve karşılıklı anlayışın önemine vurgu yaptı.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının ardından erken toparlanma ve yeniden inşa planlarının hayata geçirilmesi yollarını ele aldı.

Suriye ve AB arasında yeni dönem! "Karşılıklı anlayış ve koordinasyon" - 1. Resim

KARIŞILIKLI ANLAYIŞ VURGUSU

Avrupalı diplomatla yaptığı telefon görüşmesinde Şeybani, AB’nin Suriye’ye uygulanan ekonomik yaptırımları tamamen kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu kararı “iş birliği bağlarını güçlendirme ve istikrar yollarını destekleme yönünde olumlu bir işaret” olarak nitelendirdi.

Bu açıklama, Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede yer aldı.

Şeybani ve Kallas, gelecekte atılacak adımlar konusunda ortak hareket etme ve siyasi, insani ve ekonomik konularda koordinasyon ve karşılıklı anlayışın önemine vurgu yaptı.

Suriye ve AB arasında yeni dönem! "Karşılıklı anlayış ve koordinasyon" - 2. Resim

TÜRKİYE VURGUSU

Görüşmede ayrıca, “temel ihtiyaçlara etkili cevap erilmesi ve altyapıya destek sağlanması” amacıyla, Suriye hükümeti ile AB arasında yakın iş birliği yoluyla erken toparlanma ve yeniden inşa planlarının hayata geçirilmesinin önemi” de ele alındı.

Bakanlık, Suriyeli bakan ile Avrupalı diplomatın, Suriyeli mültecilerin onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkeler ve AB ile koordinasyon içinde yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çektiğini aktardı.

AB, Salı günü, Suriye halkının 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından ülkelerini yeniden inşa etmelerini desteklemek amacıyla Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Suriye ve AB arasında yeni dönem! "Karşılıklı anlayış ve koordinasyon" - 3. Resim

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

AB’nin bu kararı, ABD Başkanı Trump’ın 1979’da başlayan ve 2011’de Suriye iç savaşı sonrası genişletilen yaptırımların kaldırılması yönünde Hazine Bakanlığına verdiği talimattan bir hafta sonra geldi.

Yaklaşık 25 yıldır Suriye’yi yöneten Beşar Esad, Aralık ayında Rusya’ya kaçtı ve 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi rejimi sona erdi.

Muhalif güçleri yöneterek Esad’ı devirmeyi başaran Ahmed el-Şaraa, Ocak ayı sonunda geçici bir dönem için devlet başkanı ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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