Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı
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Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak İslami Direnişi adlı Şii destekli grup ABD'nin Suriye'deki askeri üslerine füzelerle saldırı düzenlendi.
İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi.
ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor.
İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenlediği duyuruldu.
Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı.