Tam 100 milyon ton! Çin'den büyük petrol keşfi

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Bohay Denizi'ndeki bir petrol sahasında 100 milyon tonluk yeni ham petrol rezervi keşfedildi.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Bohay Denizi, yeni petrol keşfi ile gündemde. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulunduğunu açıkladı.

Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde ve deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildiği duyuruldu.

8 MART'TA DA YENİ REZERV KEŞFEDİLMİŞTİ

8 Mart'ta açıklama yapan CNOOC, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti. ​​​​​​​Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024 yılında700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.