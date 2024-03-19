Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Tam 100 milyon ton! Çin'den büyük petrol keşfi

Tam 100 milyon ton! Çin'den büyük petrol keşfi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tam 100 milyon ton! Çin&#039;den büyük petrol keşfi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Bohay Denizi'ndeki bir petrol sahasında 100 milyon tonluk yeni ham petrol rezervi keşfedildi.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Bohay Denizi, yeni petrol keşfi ile gündemde. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulunduğunu açıkladı.

Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde ve deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildiği duyuruldu.

8 MART'TA DA YENİ REZERV KEŞFEDİLMİŞTİ

8 Mart'ta açıklama yapan CNOOC, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti. ​​​​​​​Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024 yılında700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'da kayak grubunun üzerine çığ düştü: 2 ölü - DünyaRusya'da kayak grubunun üzerine çığ düştü: 2 ölüSahurda saldırdılar! Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar idlib'i vurdu - Dünyaİdlib'te sıcak dakikalar! Sahurda vurdularKuzey Kore'den yeni gövde gösterisi! Roketlerin görüntüsünü paylaştılar - DünyaKuzey Kore'den yeni gövde gösterisiFilistinli annenin yürek yakan anları... Çocuklarına un bulmak için çıktı, döndüğünde evi enkaz olmuştu - DünyaUn bulmak için çıktı, döndüğünde evi enkaz olmuştuHamas liderlerinden Issa öldürülmüştü! İsrail'in en çok aradığı isimlerdenmiş - Dünyaİsrail'in en çok aradığı isimlerdenmişGazze'de son durum... İsrail hastane saldırısının görüntülerini yayınladı... ABD'den dikkat çeken hamle - DünyaAlçak saldırının görüntülerini yayınladılar!Bankada sistem arızalandı, duyan ATM'ye koştu! Saatler içinde milyonlarca dolar çekildi - DünyaBankada sistem arızalandı, duyan ATM'ye koştuÇeteler birbirine girdi, yollar cesetlerle doldu! - DünyaÇeteler birbirine girdi, yollar cesetlerle doldu!Trump kefil arıyor! 464 milyon dolarlık ceza için teminat bulamadı - DünyaDünyanın diline düştü, Trump kendine kefil arıyor!İsrail basını duyurdu, rehine takası anlaşmaları resmen başladı! İki oda detayı dikkat çekti - Dünyaİsrail ve Hamas arasında rehine takası görüşmeleri başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...