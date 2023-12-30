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    Tam 7 kilo doğdu, dünyanın en ağır bebeği oldu!

    Şili’de Perşembe günü 7 kilo 105 gram bir bebek dünyaya geldi. Ülkenin dünyaya gelen en ağır bebeği olarak kayıtlara geçen bebek, bazı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı.

    Tam 7 kilo doğdu, dünyanın en ağır bebeği oldu!
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şili’de Perşembe günü 7 kilo 105 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.

    BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

    Annenin doğum sonrası tedavisi devam ederken, bebek bir başka hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, bebeğin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

    ŞU ANA KADAR BÖYLESİ OLMAMIŞTI

    Kadın doğum uzmanı Marcia Venegas, bebeğin ülkede dünyaya gelen en kilolu bebek olduğunu dile getirerek, “Yedi kilodan ağır bir bebeğin dünyaya gelmesi nadir bir olay. Şili’de böyle bir olay hiç yaşanmamıştı. Şu ana kadar doğan en ağır bebek 6.7 kilogram ağırlığındaydı” ifadelerini kullandı.

    AİLE HALA ŞOKTA

    Bebeğin babası Luis Contreras ise, “Çok duygusalım, bebeğimin böylesine karmaşık bir sağlık durumunda olacağını düşünmemiştim” dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BebekDoğum
    Haberler > Dünya > Tam 7 kilo doğdu, dünyanın en ağır bebeği oldu!
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