Tam 7 kilo doğdu, dünyanın en ağır bebeği oldu!

30 Aralık 2023 18:11 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 18:22

Şili’de Perşembe günü 7 kilo 105 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.

BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Annenin doğum sonrası tedavisi devam ederken, bebek bir başka hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, bebeğin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

ŞU ANA KADAR BÖYLESİ OLMAMIŞTI

Kadın doğum uzmanı Marcia Venegas, bebeğin ülkede dünyaya gelen en kilolu bebek olduğunu dile getirerek, “Yedi kilodan ağır bir bebeğin dünyaya gelmesi nadir bir olay. Şili’de böyle bir olay hiç yaşanmamıştı. Şu ana kadar doğan en ağır bebek 6.7 kilogram ağırlığındaydı” ifadelerini kullandı.

AİLE HALA ŞOKTA

Bebeğin babası Luis Contreras ise, “Çok duygusalım, bebeğimin böylesine karmaşık bir sağlık durumunda olacağını düşünmemiştim” dedi.