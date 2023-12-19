Fast food anne karnındaki bebeği etkiliyor

19 Aralık 2023 03:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 03:45

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İlk aylarda bulantılar yüzünden evde yemek pişirme olaylarının azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Çoksüer, “Hamburger, pizza ya da konserve türü gıdaların tüketimi artar. Bebeği korumak için bu tür gıdalardan uzak durmak gerekir. Bunun yanında sakatatlar, içindeki kurşun birikme riskine karşı midye, karides gibi gıdalardan, içerdiği glikoz yüzünden gazlı içecekleri tüketmemek gerekir. Yine içindeki kimyasallar yüzünden saç boyası, makyaj malzemeleri de anne karnındaki bebek için risklidir. Gebelerin uzak durması gereken maddelerden biri de içinde yüzlerce kimyasal bulunan sigara. Bunun yanında temizlik maddeleri de içerdikleri kimyasalların solunması ya da tene değmesi sonucu anne karnındaki bebeği etkiler” dedi.