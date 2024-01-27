Tarihe geçtiler! İsrailli hâkim Filistin’i, Ugandalı yargıç İsrail’i destekledi

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) ilk defa bir ülke yargılandı, iki hafta gibi rekor sürede karar alındı. İsrail hükûmeti tarafından sadece bu dava için mahkemeye atanan İsrailli hâkim, ülkesi aleyhinde oy kullandı.

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ocak 2024 05:56 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 06:03 - Güncelleme:

Uganda, İsrail, Haber

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