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    • Tarihe geçtiler! İsrailli hâkim Filistin’i, Ugandalı yargıç İsrail’i destekledi

    Uluslararası Adalet Divanında (UAD) ilk defa bir ülke yargılandı, iki hafta gibi rekor sürede karar alındı. İsrail hükûmeti tarafından sadece bu dava için mahkemeye atanan İsrailli hâkim, ülkesi aleyhinde oy kullandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tarihe geçtiler! İsrailli hâkim Filistin’i, Ugandalı yargıç İsrail’i destekledi
    Uganda, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’i Gazze’de soykırım işlemekle suçlayarak açtığı davada talep edilen ihtiyati tedbirler büyük farkla kabul edilirken İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren tek yargıç, Ugandalı Julia Sebutinde oldu.

    Divan’ın İsrail aleyhinde aldığı ihtiyati tedbir kararlarının ikisinde, İsrail hükûmeti tarafından sadece bu dava için mahkemeye atanan eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, iki ihtiyati tedbir kararında ülkesi aleyhinde oy kullandı.

    UGANDA: BİZİ TEMSİL ETMİYOR

    Uganda, İsrail aleyhine alınan tedbir kararlarının hepsine “karşı” oy kullanan Ugandalı yargıç Julia Sebutinde’nin kendi duruşlarını temsil etmediğini duyurdu. Uganda’nın BM Daimi Temsilcisi Adonia Ayebare, yaptığı açıklamada, “Yargıç Sebutinde’nin UAD’de verdiği karar, Uganda hükümetinin Filistin’deki duruma ilişkin tutumunu temsil etmemekle birlikte, Uganda’nın Filistin halkının içinde bulunduğu acı durumun son bulması için verdiği destek, BM’de kullandığı oylarla ortaya konmuştur” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ugandaİsrail
    Haberler > Dünya > Tarihe geçtiler! İsrailli hâkim Filistin’i, Ugandalı yargıç İsrail’i destekledi
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