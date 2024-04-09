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Temyiz Mahkemesi kararını verdi! Trump'ın 'ilk duruşma ertelensin' talebine ret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Temyiz Mahkemesi kararını verdi! Trump&#039;ın &#039;ilk duruşma ertelensin&#039; talebine ret

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında 2016 başkanlık seçimlerinde bir kadına yasa dışı şekilde 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasının ertelenmesi talebi reddedildi.

Eski ABD Başkanı Donal Trump, 2023 yılının Mart ayında Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı şekilde 'sus payı' ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkan Trump, kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddetmişti. Hakkındaki iddiaları 'siyasi cadı avı' olarak niteleyen Trump, suçlamaları 'seçimlere müdahale' olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump'ın avukatı Todd Blanche, 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede 'siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket' şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. Trump'ın avukatları ayrıca, savcılar tarafından mahkemeye '100 bin sayfadan fazla evrak sunulduğu' gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini istemişti.

Trump'ın, davanın ertelenmesi için New York'taki yerel mahkemeye yaptığı başvuru reddedilmiş, avukatları da söz konusu talebi temyize taşımıştı.

TALEP KABUL EDİLMEDİ

New York bölgesindeki Temyiz Mahkemesi Yargıcı Lizbeth Gonzalez, Trump'ın avukatlarının 'acil' olarak mahkemeye taşıdığı ve 15 Nisan'da yapılacak duruşmanın ertelenmesi talebini kabul etmedi.

Avukatları, davayı başka bir mahkemeye taşımak amacıyla duruşmanın ertelenmesini talep ederken, Trump, davanın Manhattan'dan Staten Island bölgesine alınmasını istedi.

Yargıç Gonzalez, duruşmanın ertelenmesi için herhangi bir gerekçe olmadığına ve planlandığı gibi 15 Nisan'da yapılabileceğine hükmetti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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