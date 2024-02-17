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    • Haberler > Dünya > Texas muhafızları yüksek mahkemenin kararını tanımıyor! 10 kişilik göçmen grubuna saldırdılar

    Texas muhafızları yüksek mahkemenin kararını tanımıyor! 10 kişilik göçmen grubuna saldırdılar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Meksika, ABD, GÖÇMEN, Texas, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'ye geçme hayaliyle Meksika ile ABD sınırındaki Chihuahua kentine gelen göçmenlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Farklı vatandaşlığa sahip 10 kişiden oluşan grup Meksika'nın Ciudad Juarez sınırında yer alan Rio Grande Nehri yakınlarından sınırı geçmeye çalışırken muhafızlar tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı.

    Daha iyi yaşam şartlarına ulaşmak ve ABD'den insani sığınma talebinde bulunmak amacıyla Chihuahua kentine gelen çok sayıda göçmen Rio Grande Nehri'ni geçerek Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırına gelmeye devam ediyor. 

    KARARA RAĞMEN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

    ABD Yüksek Mahkemesi'nin sınırdaki dikenli tellerin kaldırılması yönünde aldığı kararın üzerinden bir aydan uzun süre geçmesine rağmen Texas ulusal muhafızları güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. 

    Texas muhafızları yüksek mahkemenin kararını tanımıyor! 10 kişilik göçmen grubuna saldırdılar

    MUHAFIZLARDAN SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRI

    Farklı vatandaşlığa sahip 10 kişiden oluşan grup Meksika'nın Ciudad Juarez’deki ABD-Meksika sınırında yer alan Rio Grande Nehri yakınlarından sınırı geçmeye çalışırken muhafızlar tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı.

    Texas muhafızları yüksek mahkemenin kararını tanımıyor! 10 kişilik göçmen grubuna saldırdılar

    Texas muhafızları yüksek mahkemenin kararını tanımıyor! 10 kişilik göçmen grubuna saldırdılar

    Texas muhafızları yüksek mahkemenin kararını tanımıyor! 10 kişilik göçmen grubuna saldırdılar

    Texas muhafızları yüksek mahkemenin kararını tanımıyor! 10 kişilik göçmen grubuna saldırdılar

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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