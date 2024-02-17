Texas muhafızları yüksek mahkemenin kararını tanımıyor! 10 kişilik göçmen grubuna saldırdılar

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Şubat 2024 11:49 - Güncelleme: 17 Şubat 2024 11:57 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD'ye geçme hayaliyle Meksika ile ABD sınırındaki Chihuahua kentine gelen göçmenlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Farklı vatandaşlığa sahip 10 kişiden oluşan grup Meksika'nın Ciudad Juarez sınırında yer alan Rio Grande Nehri yakınlarından sınırı geçmeye çalışırken muhafızlar tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı.