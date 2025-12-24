İsrail’in Gazze’de saldırıları devam ederken, ABD ve İsrail arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin farklı değerlendirmeler nedeniyle giderek ayrışıyor. Söz konusu ayrışma, Mısır ve Türkiye'nin yıllar süren gerginliğin ardından askeri ve güvenlik koordinasyonunu derinleştirmesiyle daha da görünür hale geldi. Bu durum, Türkiye'nin bölgesel siyasetteki etkinliğinin artırarak onu bölgesel bir lider haline getiriyor.

İsrailli gazete The Jerusalem Post'un analizine göre ABD, Gazze'de ateşkesin uygulanması ve savaş sonrası düzenlemelerle ilgili diplomatik bir formatta Türkiye'yi kilit bir aktör olarak konumlandırıyor. ABD’in Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'ye ilişkin atılacak adımları görüşmek üzere Mısır, Türkiye ve Katar'dan üst düzey yetkililerle Miami'de yaptığı toplantı, Washington’ın Ankara'yı "önemli bir bölgesel aktör" olarak gördüğünü gösteriyor. Bu yaklaşım, ayrıca Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekiyor.

The Jerusalem Post: Türkiyenin uzlaşmacı tutumu onu Gazzedeki barışın kilit aktörü yapıyor

"ABD ve İsrail arasındaki ayrışma sürerken Mısır ve Türkiye aynı yönde hareket ediyor" başlıklı haberde ABD’nin İsrail-Gazze savaşından sonraki aşamayı yönetmek için bölgesel ortaklıklarını genişletmesinin, Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırdığına dikkat çekildi. İsrail, Türkiye'yi Gazze'nin gelecekteki güvenlik düzenini şekillendirecek herhangi bir çerçevenin dışında tutma baskısı yaparken, uzmanlar ABD ve İsrail’in Türkiye'ye bakış açısındaki bu keskin farklılaşmanın, Ankara'nın bölgedeki jeopolitik konumunu güçlendirdiğine vurguladı.

ASKERİ VE DİPLOMATİK İŞ BİRLİĞİ ZİRVEDE

Mısır ve Türkiye, on yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez Eylül sonunda Doğu Akdeniz'de ortak deniz tatbikatları gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar, 2013'teki siyasi kopuşun ardından donan askeri bağlarda açık bir kırılma noktası oldu ve iki ülkenin operasyonel koordinasyonu normalleştirme çabalarının bir parçası olarak tanımlandı. Bu askeri yakınlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri duruşunun giderek güçlendiğini gösterdi.

The Jerusalem Post, Türkiye ve Mısır arasındaki askeri iş birliğine diplomatik mekanizmaların da eşlik ettiğine dikkat çekti. Kasım ayında Mısır ve Türkiye dışişleri bakanları Ankara'da bir araya gelerek, siyasi, güvenlik ve bölgesel konuları kapsayan iş birliğini yönetecek ortak bir plan yapmaya başladı. Habere göre, bu adımlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçici temasların ötesine geçerek kurumsallaşma çabasına girdiğini gösterdi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE NÜFUZUNU ARTIRARAK İLERLİYOR"

Diğer taraftan gazete, Kahire ve Ankara, aralarındaki yakınlaşmayı çatışmacı olmaktan ziyade "uzlaşmacı" olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Analistler, Mısır-Türkiye yakınlaşmasının Gazze, Libya ve Doğu Akdeniz dâhil olmak üzere birçok bölgesel dosyada örtüşen çıkarları yansıttığını ve başarılı olması halinde Suriye'ye kadar uzanabilecek önemli bir bölgesel dengeleme modeli sunduğunu belirtiyor. Türkiye,bu yakınlaşma sayesinde bölgedeki karmaşık zorlukları koordinasyon yoluyla yönetme kabiliyetini artırıyor."

Sonuç olarak, Mısır ve Türkiye'nin artan koordinasyonu, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına göre hareket eden egemen bir bölgesel güç olarak konumunu pekiştiriyor ve ABD'nin yönetiminin hafiflediği, bölgesel aktörlerin sonuçları şekillendirmede daha özgür olduğu yeni bir Orta Doğu evresine girildiğinin sinyallerini veriyor. Türkiye, bu süreçte bölgesel meselelerdeki inisiyatifini ve nüfuzunu artırarak aktif bir politika izlediğini kanıtlıyor.

