İran’daki ekonomik kriz kaynaklı protestolar 12. gününe girerken, ülkeye ulaşımda önemli bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, Tahran ve Tebriz seferlerini iptal etti. THY ve AJet’in açıklamalarına göre, iptaller 9-10 Ocak tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor. Pegasus ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 12. gününde devam ederken ölü sayısının da 42'ye yükseldiği bildirildi. Tahran'ın Kapalı Çarşısı'ndaki esnafın yerel para biriminin yabancı döviz kurlarına karşı sert değer kaybetmesini ve daha geniş ekonomik sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, hızla ülkenin birçok şehrine yayıldı.

THY ve AJET açıkladı! İran seferleri bir bir iptal ediliyor

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün gösterilerde şu ana kadar 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

THY, AJET VE PEGASUS SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşu iptal etti. THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AJET ise, İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 seferini iptal ettiğini duyurdu. Pegasus ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

