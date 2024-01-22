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    TIME dergisi araştırdı: Tüm dünya İsrail'den nefret ediyor, tek destekçisi ABD

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD merkezli TIME dergisi bir araştırma yayınladı. Dünya çapında araştırmalar yapan Morning Consult isimli şirketten edinilen verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e verilen destek çok büyük oranda azalırken yalnızca ABD İsrail'in yanında.

    TIME dergisi araştırdı: Tüm dünya İsrail&#039;den nefret ediyor, tek destekçisi ABD
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Time dergisinde, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik desteğin dünya çapında azaldığı belirtildi.

    DÜNYA İSRAİL'DEN UZAKLAŞIYOR

    Time'ın "Morning Consult" isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e desteğin azaldığı görüldü.

    Ankette, 6 kıtadan 43 ülkede 2023 Ekim-Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı.

    TIME dergisi araştırdı: Tüm dünya İsrail'den nefret ediyor, tek destekçisi ABD

    Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e karşı çoğunluğu "olumlu" olan görüş, "olumsuz"a evrildi.

    Halihazırda İsrail için "negatif" görüşler barındıran Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de de bu ülkeye destek verenlerin oranında ciddi düşüş görüldü.

    2023 Eylül verileriyle kıyaslandığında Japonya'da İsrail'e karşı negatif görüş bildirenlerin sayısı son ankette yüzde 39'dan yüzde 62'ye, Güney Kore'de yüzde 5'ten yüzde 47'ye, İngiltere'de yüzde 17,1'den yüzde 29,8'e çıktı.

    TIME dergisi araştırdı: Tüm dünya İsrail'den nefret ediyor, tek destekçisi ABD

    İSRAİL'İN TEK DOSTU ABD

    ABD'nin İsrail'e desteği ise azalmasına rağmen devam etti. İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi.

    Morning Consult Siyasi İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Sonnet Frisbie, Time'a yaptığı açıklamada, "Bu veriler, İsrail'in şu anda uluslararası toplumda ne kadar zor bir yolda olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

    TIME dergisi araştırdı: Tüm dünya İsrail'den nefret ediyor, tek destekçisi ABD

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailDünya
    Haberler > Dünya > TIME dergisi araştırdı: Tüm dünya İsrail'den nefret ediyor, tek destekçisi ABD
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