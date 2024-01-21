İsrail'de halk Netanyahu'yu devirmek için meydanlarda: Erken seçim, hemen şimdi!

21 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 12:06

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan yaklaşık on bin kişi hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

'ERKEN SEÇİM, HEMEN ŞİMDİ!'

İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam yüz günü aşkın bir süredir devam ederken İsrail sokaklarında da hareketli günler yaşanıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti "İsrail’in güvenliğini sağlayamamak" ve "Gazze’deki İsrailli esirleri umursamamakla” suçlayan binlerce kişi şehirdeki Habima Meydanı'nda toplanarak gösteri düzenledi.

Sık sık, "Hemen şimdi erken seçim" sloganları atan göstericilerin bir kısmı daha sonra buradan Kaplan Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yolu trafiğe kapatmak isteyen göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

NETANYAHU SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

Göstericilerden Amber, hükümetin İsrail halkını "yüzüstü bıraktığını" düşündüğünü ve Gazze’de bulunan İsrailli esirleri kurtarmak için bir çözüm bulabileceğine inanmadığını söyledi.

Soy ismini açıklamak istemeyen Amber, "İsrail hükümetine 'Artık yeter' demek için buradayız. Seçim ve yeni bir hükümet istiyoruz. Bu hükümetin ürettiği güvenlik krizini ve diğer tüm krizleri geride bırakmak istiyoruz." dedi.

İsrail hükümetinin ülkenin güvenliğini öncelemediğini söyleyen Amber, güvenlik bürokrasisinin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu kabul ettiğini ancak Netanyahu'nun bu sorumluluğu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

NETANYAHU HALKINI YÜZÜSTÜ BIRAKTI

Öte yandan Tel Aviv’deki Müze Meydanı'nda toplanan İsrailli esir yakınları ve onlara destek veren binlerce kişi ayrı bir gösteri daha düzenledi.

Gaz Şeridi'nde bulunan İsrailli esirlerin bir an önce kurtarılmasını talep eden göstericiler ellerinde İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Buradaki göstericiler de yakınlardaki bir yolu oturarak ve çevredeki demir bariyerleri yerleştirerek trafiğe kapatmak istedi.

İsrail polisi yolu açmak için göstericileri ikna etmeye çalıştı ancak bir müdahalede bulunmadı.

İsrail esir yakınları ve onlara destek verenler 7 Ekim’den bu yana her cumartesi Tel Aviv’de aynı yerde gösteri düzenliyor. Gösterinin yapıldığı bu alan halk arasında "Esirler Meydanı" olarak anılmaya başlandı.

KATLİAMA 'ARTIK' SUSAMADILAR

Kaplan Caddesi'nde toplanan savaş karşıtı yaklaşık iki yüz kişilik bir İsrailli grup da ateşkes çağrısıyla ayrı bir gösteri düzenledi.

Ellerinde İsrail ordusunu Gazze Şeridi'nde "katliam yapmakla" suçlayan dövizler taşıyan göstericiler, savaş karşıtı sloganlar attı.