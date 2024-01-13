Rehinelerin aileleri Netanyahu'ya tepkili: Geceleri nasıl uyuyorsun?

13 Ocak 2024 23:05 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 23:30

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 99 gündür devam ediyor. Bu süreçte en az 23 bin Filsitinli hayatını kaybederken, işgalci İsrail ordusu ise kadın-çocuk ayırt etmeksizin katliamını sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanından Filsitin'e yağan destek ve protestolar dikkat çekerken, İsrail'de ise Gazze Şeridi’nde rehin olarak tutulanların aileleri gösteriler düzenliyor. Başkent Tel Aviv’deki Habima Meydanı'nda toplanan rehine yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi seçim çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya büyük tepki gösteren kalabalık, "Sen, başbakan suçlusun. Geceleri nasıl uyuyorsun”, “Netanyahu gitmeli”, “İsrail Devleti yeniden doğmalı” sloganları attı.

"NETANYAHU İKTİDARDAYKEN HAYATIMIZ BU"

Aralık ayının son günlerinde ise Habima Meydanı'nda toplanan rehine yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi, "Daha iyi bir İsrail" sloganlarıyla acil seçim çağrısı yapmıştı.

Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin bir an önce geri getirilmesini isteyen göstericiler, rehine anlaşmasında serbest bırakılmayanların terk edilmemesini talep eden pankartlar taşıyarak İsrail Başbakanı Netanyahu'ya şu sözlerle tepki göstermişti:

"Netanyahu iktidardayken hayatımız bu. Felaket üstüne felaket, felaket üstüne felaket."

Protesto gösterisinde konuşma yapan Rotem Telem, "Her iki taraftan da insanlar boş yere ölüyor. Çocukların ölmesi bir politika değildir. Korkarım bize 7 Ekim'de kaybettiğimiz bir savaşı kazandığımızı söylüyorlar" demiş ve Netanyahu'yu istifaya davet etmişti.