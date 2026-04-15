Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünya devlerinin yer aldığı Time 100 listesine ikinci kez girmeyi başardı.

Time dergisi, 2026 yılının en etkili 100 ismini açıkladı.

Sanatçıdan lidere, sporcudan iş dünyasına kadar dünyanın en kudretli isimlerinin seçildiği listede Türkiye'den bir isim seçildi.

Timeın dünyanın en etkili 100 ismi listesinde bir Türk var!

"ÜLKELERİ AYNI ÇİZGİDE TUTMAYI BAŞARDI"

IEA'dan yapılan açıklamada, Başkan Birol'un ikinci kez Time dergisinin dünyanın en etkili 100 ismi arasında ve "liderler" kategorisinde gösterildiği belirtildi. Birol, Time 100 listesinde yer alan tek Türk oldu.

Küresel Enerji Politikaları Merkezi Direktörü Jason Bordoff, IEA Başkanı Birol hakkında, "Dünya parçalanırken bile ülkeleri aynı çizgide tutabilen vazgeçilmez bir lider" diye konuştu.

IEA'nın bütçe ve personel açısından küçük bir uluslararası kuruluş olduğunu belirten Birol ise, "Time'ın bu listesinde yer almamın, IEA olarak ülkelerin enerji güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliğini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmaların büyük değerini yansıttığına inanıyorum, özellikle de içinde bulunduğumuz gibi zorlu dönemlerde." dedi.

Bu onuru IEA'daki özverili ve çalışkan meslektaşlarıyla paylaştığını ileten Birol, "Biz veri odaklı bir kuruluşuz, petrolden doğal gaza, şebekelerden kritik minerallere kadar tüm yakıtları ve tüm teknolojileri kapsıyoruz ve insanlığın iyiliği için küresel enerji dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

