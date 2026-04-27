Tıp dünyası bu vakayı konuşuyor! Hayali 'kör' olmaktı! Doktorla anlaştı, sonrası facia
ABD’de yaşayan Jewel Shuping, sağlıklı bireylerin engelli olma arzusu duymasına neden olan "Vücut Bütünlüğüne İlişkin Kimlik Bozukluğu" (BIID) hastalığı nedeniyle, bir doktorun yardımıyla gözlerine lavabo açıcı döktürerek kendini kör etti.
- Jewel Shuping, 6 yaşından beri kör olma arzusu taşıyor.
- Gençlik yıllarında siyah gözlük takıp baston kullanmaya başladı ve 20 yaşında Braille alfabesini akıcı öğrendi.
- 2006 yılında bir doktorun yardımıyla gözlerine önce uyuşturucu damla, ardından lavabo açıcı dökerek görme yetisini kaybetti.
- Bu işlem sonucunda yaklaşık altı ay içinde görme yetisini tamamen yitirdi ve sol gözünde kornea erimesi, sağ gözünde glokom ve katarakt oluştu.
- Shuping, yaşadığı acılara rağmen pişman olmadığını ve bu durumun bir rahatsızlık olduğunu belirtti.
- Vücut Bütünlüğüne İlişkin Kimlik Bozukluğu (BIID), bireyin sağlıklı bir uzvunu vücuduna ait hissetmemesi ve bu uzvun kesilmesini aşırı arzu etmesiyle karakterize nadir bir durumdur.
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Jewel Shuping, “Vücut Bütünlüğüne İlişkin Kimlik Bozukluğu” (BIID) nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren kör olma arzusu taşıdığını belirtti. Henüz 6 yaşındayken gözlerine zarar vermek için saatlerce güneşe bakan Shuping, gençlik yıllarında siyah gözlükler takmaya ve baston kullanmaya başladı. 20 yaşına geldiğinde ise Braille alfabesini (kabartma yazı) akıcı şekilde öğrendi.
BİR DOKTORLA ANLAŞTI, SONRASI FACİA
2006 yılında, kendisine bu "hayalinde" yardım etmeyi kabul eden bir psikologla anlaşan Shuping, kan donduran bir yönteme başvurdu. Gözlerine önce uyuşturucu damlalar, ardından da lavabo açıcı dökülen kadın, görme yetisini kaybetti.
“HER ŞEY YOLUNDA”
Yaşadığı hissi İngiliz basınına anlatan 41 yaşındaki kadın, "Lavabo açıcı yanaklarımı yakarken tek düşündüğüm şey 'Kör oluyorum, her şey yolunda' idi." ifadelerini kullandı. Hastanede doktorların müdahalesine rağmen, Shuping yaklaşık altı ay içinde görme yetisini tamamen kaybetti. Sol gözünde kornea erimesi, sağ gözünde ise glokom ve katarakt oluştu.
“TÜM ACILARA RAĞMEN PİŞMAN DEĞİLİM”
İlginç bir şekilde, yaşadığı tüm acılara rağmen pişman olmadığını belirten Shuping, "Aslında böyle doğmam gerekiyordu, ben deli değilim sadece bir rahatsızlığım var" diyerek kendini savundu. Bugün tamamen kör olarak hayatını sürdüren Jewel Shuping, kendi durumundaki kişilerin profesyonel yardım alması gerektiğini vurguluyor.
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE İLİŞKİN KİMLİK BOZUKLUĞU NEDİR?
Vücut Bütünlüğüne İlişkin Kimlik Bozukluğu (BIID), bireyin sağlıklı bir uzvunu (kol veya bacak) vücuduna ait hissetmemesi ve bu uzvun kesilmesi (amputasyon) aşırı arzusuyla karakterize, nadir görülen psikolojik/nörolojik bir durumdur. Birey, kendini engelli hissetmek ister ve bu tutkuyla yaşar.