İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Tokyo'da düzenlenen Tokyo-İtalya zirvesine katılmasının ardından birlikte çektirdikleri fotoğrafı anime karakteri efektiyle yayınladı.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Japonya-İtalya Zirvesi'ne katıldı. Görüşmenin ardından kadın liderler birlikte fotoğraf çekilirken, Meloni, görüşme sonrası söz konusu fotoğrafı anime efektiyle yayınladı. Meloni, X hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Birbirinden uzak iki ülke, ama her geçen gün daha da yakınlaşıyorlar. Sanae Takaichi ile dostluk ve uyum" notunu düştü.

KRİTİK MİNERALLER İLE EKONOMİK GÜVENLİK ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Kyodo ajansının haberine göre, Ekim 2025'te göreve gelmesinin ardından Japonya'da bir Avrupa ülkesi liderini ilk kez ağırlayan Takaiçi, İtalyan mevkidaşı Meloni ile Tokyo'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Taraflar, görüşmede kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ekonomik güvenlik alanında işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı. İki lider, uzay alanındaki işbirliğini teşvik etmek üzere Japonya ve İtalya arasında istişare mekanizması kurulacağını teyit etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığın güvenlik ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla "özel stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Takaiçi, basın toplantısındaki konuşmasında, uluslararası toplumun krizlerle karşı karşıya olduğu ve Hint-Pasifik'teki stratejik ortamın zorlaştığı bir dönemde, benzer değerlere sahip ülkeler arasındaki yakın işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydetti.

