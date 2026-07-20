Çekya hükümeti, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin onay sürecini resmen sonlandırarak sözleşmeden çekilme kararı aldı. Gerekçe olarak metindeki "toplumsal cinsiyet" ifadelerine yönelik itirazlar öne çıktı.

Çekya hükümeti, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ne ilişkin onay sürecini iptal ederek sözleşmeden çekilme kararı aldı.

Çekya basını, İstanbul Sözleşmesi'ni 2016'da imzalayan ancak yürürlüğe koymayan Çekya'daki mevcut hükümetin, eski Başbakan Petr Fiala'nın 2023'te başlattığı onay sürecini iptal etme kararı aldığını belirtti.

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin onay sürecinin hükümetin son kararıyla resmen sona erdiği ve Çekya'nın böylece sözleşmeden çekilmiş olduğu ifade edildi.

SENATÖRLER METİNDEKİ İFADELERE KARŞI

Çekya Senatosunun da Ocak 2024'teki oylamada İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasını reddederek sözleşmeyi veto ettiği anımsatılarak, çok sayıda senatörün sözleşme metninde yer alan bazı ifadelere karşı çıktığı aktarıldı.

Çekya'nın sözleşmede biyolojik cinsiyet yerine "toplumsal cinsiyet" kavramının kullanılması nedeniyle onay sürecini sonlandırdığı kaydedildi.

LETONYA DA ÇEKİLECEK

En son Letonya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurmuştu.

Bu arada, asıl adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 121. toplantısında kabul edilmişti.

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Avrupa Birliği, sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzalarken Rusya ve Azerbaycan imzalamayı reddetmiş, Çekya, Slovakya, Litvanya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzalamış ancak yürürlüğe koymamıştı.

İstanbul Sözleşmesi'nin bazı maddeleri, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ve geleneksel aile değerlerine zarar verdiği yönünde tartışmalara neden olmuş, Türkiye 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti.

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