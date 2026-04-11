İngiltere’nin Chagos Adaları’nı Morityus’a devretme planı, BD ile yürütülen görüşmeler nedeniyle askıya aldı

İngiltere, üzerinde ABD ile ortak kullandığı bir üssünün bulunduğu Chagos Adaları'nı 2024'te Morityus'a devredeceğini açıklamıştı.

Başkan Donald Trump’ın muhalefeti sonrası yasa tasarısı, parlamentodan geri çekildi.

Ocak ayında anlaşmayı önce destekleyen ancak daha sonra rotasını değiştiren Başkan Trump, İngiltere’nin kararına ateş püskürmüştü.

Trump’ın özellikle NATO müttefikleriyle yaşadığı Grönland tartışmaları sırasında Chagos anlaşmasını "büyük bir aptallık" olarak yaftalaması, Londra ile iki ülke arasında gerilime yol açtı.

Anlaşmanın hukuki zeminini oluşturan yasa tasarısı yaklaşan "Kralın Konuşması" gündeminden tamamen çıkarıldı.

DİEGO GARCİA ÜSSÜ "KIRMIZI ÇİZGİ"

Dünyanın en önemli askeri noktalarından biri olan ve ABD-İngiltere ortaklığında işletilen Diego Garcia üssü, Chagos takımadalarının kalbinde yer alıyor.

İngiltere, adaların egemenliğini Mauritius'a devretmeyi, karşılığında ise Diego Garcia üssünü 99 yıllığına kiralamayı planlıyordu.

TRUMP DESTEĞİ OLMADAN İMKANSIZ

İngiliz hükümet yetkilileri, anlaşmanın hala arkasında olduklarını belirtseler de, ABD'nin desteği olmadan adanın verilmesi imkansız olarak görülmekte.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, anlaşmayı bir "teslimiyet" olduğunu söylerek, halihazırda İngiltere'ye ait olan bir üs için 35 milyar sterlin ödenmeye çalışılmasını kabul etmemişti.

STARMER HÜKÜMETİNE "İRAN" BASKISI

Başbakan Keir Starmer, son dönemde özellikle İran’daki savaş konusundaki tutumu nedeniyle Trump tarafından defalarca hedef alınmıştı.

İngiliz hükümet sözcüsü, önceliklerinin Diego Garcia üssünün operasyonel güvenliğini sağlamak olduğuna değinerek, "ABD ve Mauritius ile görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

TRUMP DİEGO GARCİA'YI NEDEN İSTİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diego Garcia’nın stratejik öneminden bahsetmişti.

Trump, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.

Trump ayrıca İngiltere’ye, Diego Garcia üzerindeki kontrolü kaybetmemesi çağrısında bulundu.

CHAGOS GERİLİMİ

Diego Garcia, İngiltere ile ABD’nin ortak kullandığı en kritik askeri üslerden biri olarak biliniyor. Ada, Chagos Takımadaları içinde yer alıyor.

İngiltere’nin Chagos Adaları’nı Morityus’a devretme ve Diego Garcia’daki üssü uzun vadeli kiralama planı Washington’da tartışmalara neden olmuştu. Trump daha önce bu adımı "zayıflık" olarak nitelendirmişti.

Yürürlükteki anlaşmaya göre ABD, İngiliz egemenliğindeki üsleri kullanmadan önce Londra’dan izin almak zorunda.

DİEGO GARCİA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Diego Garcia, İran’a karşı operasyonda ağır bombardıman uçakları için güvenli ve uzak bir konuşlanma noktası olarak görülüyor. Ada, Körfez, Güney Asya ve Doğu Afrika’ya aynı anda erişim sağlayan stratejik bir konumda bulunuyor.

1970’lerden bu yana ABD’nin stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan üs, uzun menzilli operasyonlar için kritik bir derin üs niteliğinde.

