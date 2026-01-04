ABD basını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına giden sürecin perde arkasını yazdı. New York Times ve Washington Post’a göre ABD Başkanı Donald Trump, askeri operasyondan önce Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi yönünde bir teklif sundu. Petrol imtiyazlarını da içeren bu planın reddedilmesinin ardından, Washington’un askeri seçeneği devreye aldığı ve sürecin hızla operasyon aşamasına geçtiği aktarıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD operasyonuyla yakalanmasına giden süreçte, Aralık ayı sonunda gündeme gelen bir teklif belirleyici oldu.

New York Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya iktidardan çekilmesi ve Türkiye’ye gitmesi yönünde bir plan sundu.

Söz konusu planda Maduro’nun Venezuela’dan ayrılması karşılığında bazı petrol imtiyazlarını da kapsıyordu. Maduro bu teklifi kabul etmedi.

GÖRÜŞMELER BAŞARILI OLAMADI, ASKERİ OPERASYON BAŞLADI

Geçiş görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD yönetimi “Mutlak Kararlılık Operasyonu”nu devreye aldı.

ABD güçleri tarafından düzenlenen askeri operasyonla Maduro ve eşi Cilia Flores Venezuela’dan alındı ve ABD’ye götürüldü.

KASIM AYINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Benzer iddialar Kasım ayı sonunda da dile getirilmişti. Washington Post’a konuşan kaynaklar, Maduro’nun Türkiye’ye gidebileceğini öne sürmüş, Washington ile Karakas arasında muhtemel bir “sürgün anlaşması” yapılabileceği ifade edilmişti. Bu anlaşmanın, başına 50 milyon dolar ödül konan Maduro’nun ABD’ye iade edilmeyeceğine dair güvenceler içerebileceği iddia edilmişti.

“TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ADRES” DEĞERLENDİRMESİ

Beyaz Saray’a yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Türkiye’nin Maduro için uygun bir ülke olarak görüldüğünü söyledi. Aynı kaynak, Maduro’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiğini, Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkilerin bu seçeneği mümkün kılabileceğini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacı Lisel Hintz de Washington Post’a yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Trump yönetiminin dış politika hedeflerinde önemli bir aktör olarak görüldüğünü ve bu süreçte diplomatik bir rol üstlenebileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE–VENEZUELA EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Venezuela arasında son yıllarda altın madenciliği, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği yapıldı. 2018 seçimlerinin ardından Venezuela’da yaşanan siyasi kriz döneminde iki ülke arasındaki altın ticareti hızla arttı.

ANKARA’DAN İLK AÇIKLAMA!

Maduro’nun yakalanmasının ardından Türkiye adına ilk ve tek resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada, Venezuela’nın istikrarına ve halkın huzuruna önem verildiği belirtildi. Tüm taraflara itidal çağrısı yapılırken, krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Karakas Büyükelçiliği’nin Türkiye vatandaşlarıyla temasını sürdürdüğü ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası