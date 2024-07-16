Trump, Robert F. Kennedy Jr'dan destek istedi: Derhal korunmaya alınmalı

ABD başkan adayı Trump, silahlı saldırının ardından, suikastta öldürülen 35. Başkan John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.'ın derhal korunmaya alınması gerektiğini söyledi. Başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olan Robert F. Kennedy Jr. ile bir araya gelen Trump aynı zamanda kendisi için destek istedi.

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Pensilvanya'da gerçekleştirilen mitingde silahlı saldırıya uğraması tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Yeniden başkan adayı olan Trump, ölümden kıl payı kurtuldu. Saldırının hemen ardından seçim çalışmalarına devam eden Trump, suikastta öldürülen 35. Başkan John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr ile bir araya geldi. Trump, başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olan yeğen Kennedy'den kendisi için destek istedi.

TRUMP, KENNEDY'NİN YEĞENİNDEN DESTEK İSTEDİ

Politico'da yer alan habere göre Trump, bu sabah Milwaukee'de Robert F. Kennedy Jr. ile bir araya geldi. Trump görüşmede, Kennedy Jr. ile kendisini destekleme olasılığını hakkında konuştu.

KENNEDY JR. ADAYLIKTAN ÇEKİLCEK Mİ?

Toplantı sonrasında Trump'ı destekleyip desteklemeyeceği sorularına cevap veren Kennedy, yarıştan çekilmeyi planladığını reddetti.

Kennedy kampanyası basın sekreteri Stefanie Spear yaptığı açıklama ile söz konusu görüşmeyi doğruladı. Spear, "Evet, Kennedy bugün ulusal birliği görüşmek için Başkan Trump ile bir araya geldi. Aynı zamanda Demokrat Parti liderleri Biden ile de görüşmeyi umuyor. Kennedy, hayır, yarıştan çekilmiyor. Anketlerde Donald Trump'ı geride bırakan tek çevre yanlısı, seçim yanlısı ve savaş karşıtı aday o." dedi.

Bazı anketlere göre çift haneli rakamlara ulaşan Kennedy'nin Trump'a olası desteği, Beyaz Saray yarışını daha da kızıştıracak. Kennedy'nin adaylıktan çekilmesi halinde Trump'a destek vermesi bekleniyor.

TRUMP'TAN DERHAL KORUYUN ÇAĞRISI

Trump, suikasta kurban giden 35. Başkan John F. Kennedy’inin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.'ın "derhal" koruma altına alınması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu..

Trump sosyal medya uygulaması Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Bugün dünyada olup bitenler ışığında, Robert F. Kennedy Jr.'ın derhal Gizli Servis koruması almasının zorunlu olduğunu düşünüyorum," dedi.

Trump ayrıca, "Kennedy Ailesi'nin geçmişi göz önüne alındığında, bunun yapılması gereken, doğru bir şey olduğu çok bariz!" ifadelerini kullandı.



