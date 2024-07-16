Trump suikast girişimi sonrası ilk kez halk karşısında! Dikkat çeken kareler...

Trump'ın adaylığının resmen açıklanacağı kongreden iki gün önce gerçekleşen bu saldırı ABD’yi ve dünyayı şoke etti. Olayın hemen ardından yüzü kanlar içindeyken yerden kalkarak yumruğunu havaya kaldıran ve “Fight, fight!” (Savaş, savaş) diye bağıran Trump, sağ kulağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu belirtildi ve kısa sürede taburcu oldu.

ADAYLIĞI RESMEN İLAN EDİLDİ

Dünyadan saldırıya tepki yağarken Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için adaylarının Donald Trump olduğunu resmen açıkladı. Bu açıklamanın ve saldırının ardından Donald Trump, ilk kez halk karşısına çıktı.

ALKIŞ VE ÇIĞLIKLARLA KARŞILANDI

Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski başkan da gülümseyerek onları selamladı.

Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.