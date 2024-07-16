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Trump suikast girişimi sonrası ilk kez halk karşısında! Dikkat çeken kareler...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump suikast girişimi sonrası ilk kez halk karşısında! Dikkat çeken kareler...
Silahlısaldırı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz günlerde suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, saldırı sonrası ilk kez halk karşısına çıktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitinginde kürsüde destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Trump'ın adaylığının resmen açıklanacağı kongreden iki gün önce gerçekleşen bu saldırı ABD’yi ve dünyayı şoke etti. Olayın hemen ardından yüzü kanlar içindeyken yerden kalkarak yumruğunu havaya kaldıran ve “Fight, fight!” (Savaş, savaş) diye bağıran Trump, sağ kulağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu belirtildi ve kısa sürede taburcu oldu.

Trump suikast girişimi sonrası ilk kez halk karşısında! Dikkat çeken kareler... - 1. Resim

ADAYLIĞI RESMEN İLAN EDİLDİ

Dünyadan saldırıya tepki yağarken Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için adaylarının Donald Trump olduğunu resmen açıkladı. Bu açıklamanın ve saldırının ardından Donald Trump, ilk kez halk karşısına çıktı.

Trump suikast girişimi sonrası ilk kez halk karşısında! Dikkat çeken kareler... - 2. Resim

ALKIŞ VE ÇIĞLIKLARLA KARŞILANDI

Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski başkan da gülümseyerek onları selamladı.

Trump suikast girişimi sonrası ilk kez halk karşısında! Dikkat çeken kareler... - 3. Resim

Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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