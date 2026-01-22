ABD Başkanı Donal Trump’ın en küçük oğlu Barron Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da eski erkek arkadaşının saldırısına uğrayan bir kadın için polise yardım çağrısında bulundu. Mahkeme süreci devam ederken, yetkililer 19 yaşındaki Trump’ın kadının muhtemelen hayatını kurtardığını açıkladı.

ABD Başkanı'nın en küçük oğlu Barron Trump'ın, Londra'da eski erkek arkadaşının saldırısına uğradığını gördüğü bir kadına yardım çağrısı yaparak hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Olay, bir yıl önce gerçekleşirken, saldırgan Rus vatandaşı Matvei Rumiantsev’in yargılandığı mahkemede Trump'ın o kritik telefon görüşmesi dinlendi.

Snaresbrook Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Barron Trump'ın, adı açıklanmayan kadınla görüntülü konuşma yaptığı sırada, Rus vatandaşı Matvei Rumiantsev'in kadına defalarca yumruk attığı anlara tanık olduğu bildirildi.

"ARKADAŞIMI DÖVÜYORLAR, LÜTFEN YETİŞİN!"

Dehşet anlarının hemen ardından, o sırada 18 yaşında olan Barron Trump, dakikalar sonra acil durum hattını aradı. Mahkemede kaydı dinletilen görüşmede Trump'ın, "Tanıdığım bir genç kadından az önce bir çağrı aldım. Dövülüyor" dediği duyuldu.

Sabah 02.23'te yapılan ihbarda, Trump, kadının adresini hızlıca vererek, "Gerçekten acil bir durum, lütfen. Bir adamın onu dövdüğüne dair bir çağrı aldım" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

SALDIRGAN HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR?

22 yaşındaki Doğu Londra sakini Matvei Rumiantsev, iki kez tecavüz, kasten boğma, adaleti yanıltma, saldırı ve fiili bedensel zarara neden olma suçlamalarıyla yargılanıyor. Rumiantsev ise tüm suçlamaları reddediyor.

Mahkemeye sunulan kanıtlara göre Rumiantsev'in, kadının Trump ile olan ilişkisini kıskandığı ve o akşam daha önce kadını aradığında öfkelendiği iddia edildi.

KADIN İLE SOSYAL MEDYADA TANIŞMIŞTI

Trump, acil durum operatörüyle yaptığı görüşmede, kendisine yöneltilen bazı soruları cevaplamayı reddettiği için kaba davrandığı gerekçesiyle özür diledi. Kadını nasıl tanıdığı sorulduğunda ise "Sosyal medyadan tanıştım. Çok kötü dövülüyor ve çağrı yaklaşık sekiz dakika önceydi, şu ana kadar ne olmuş olabileceğini bilmiyorum" cevabını verdi.

Polisin kadının evine varmasının ardından, polislerin vücut kamerası görüntüleri kayıtlara geçti. Kadının polis memurlarına, "Ben Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın arkadaşıyım" dediği duyuldu. Polis memurlarından biri de kayıtta, "Görünüşe göre Amerika'daki bu ihbarcı büyük ihtimalle Donald Trump'ın oğlu," ifadelerini kullandı.

Polislerin yanında Trump'ı arayan kadın, daha önceki görüntülü aramada Barron Trump'ın kendisinin ağladığını ve saldırıya uğradığını gördüğünü bizzat memurlara açıklamasını sağladı.

"HAYATIMI KURTARDI"

Çapraz sorgu sırasında ifade veren kadın, Barron Trump'ın hareketinin önemini vurgulayarak, "Hayatımı kurtardı. Trump'ın polisi araması, o anda Allah'tan gelen bir işaret gibiydi" dedi.

