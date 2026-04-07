Trump'tan flaş 'Venezuela' sözleri! "Hızla öğrenip aday olabilirim"
ABD Başkanı, Beyaz Saray’daki basın toplantısında İran’daki savaşa ilişkin açıklamalar yaparken, mevcut dönemi tamamladıktan sonra Venezuela başkanlığı için aday olabileceğini ima eden dikkat çekici ifadeler kullandı.
Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı, İran’la devam eden çatışmalar ve Washington’un dış politika gündemine dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ilerleyen bölümünde ise dikkat çeken 'Venezuela' mesajını verdi.
"HIZLA İSPANYOLCA ÖĞRENEBİLİRİM"
Trump, İran’daki savaşa dair değerlendirmeler yaptıktan sonra, ileride başka bir hedefe yönelebileceğini dile getirdi. Venezuela’da şimdiye kadar hiç kimsenin almadığı kadar yüksek bir oy oranına sahip olduğunu öne süren Trump, “Bunu bitirdikten sonra Venezuela’ya gidebilirim, hızla İspanyolca öğrenebilirim ve başkanlık için aday olabilirim” şeklinde konuştu.
MADURO, NEW YORK'TA İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKARILMIŞTI
ABD tarafından alıkonulan Maduro ve eşi, 26 Mart'ta New York'un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye getirilmişti. Duruşmada, Maduro'nun New York'ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışılmıştı.
Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin söz konusu dava için gönderdiği paranın kullanılmasına ABD hükümeti tarafından izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını ihlal ettiğini savunmuştu.
Savcılık kanadı, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan gelen paranın, söz konusu yargılamada kullanılmayacağını öne sürerken, Yargıç Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların da salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaşmıştı.
Yargıç, tartışmanın ardından herhangi bir karar açıklamadan duruşmayı sonlandırmıştı. Öte yandan yargıç, kararını ve bir sonraki duruşmanın tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağını belirtmişti. Maduro ve eşi, mahkeme sonrası konvoy eşliğinde Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürülmüştü.