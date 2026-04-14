ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin enerji politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Denizi’ndeki petrolün kullanılmamasını 'trajik' olarak nitelendiren Trump, ülkenin dışa bağımlı hale geldiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa’nın artan enerji ihtiyacına dikkat çekerek İngiltere’nin enerji politikalarını hedef aldı.

Trump, İngiltere'yi "dünyanın önemli enerji rezervlerinden biri olarak gösterilen Kuzey Denizi’ndeki petrol kaynaklarını yeterince değerlendirememekle" suçladı. Bu durumun trajik olduğunu belirten Trump, ülkenin kendi kaynaklarını kullanmak yerine dışa bağımlı hale geldiğini ifade etti.

EKONOMİK AÇIDAN BÜYÜK KAYIP

İngiltere’nin, ihtiyacı olan petrolü Norveç’ten daha yüksek maliyetle satın aldığını ileri süren Trump, bu durumun ekonomik açıdan büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. Norveç’in bu süreçte ciddi kazanç elde ettiğini belirten Trump, İngiltere’nin enerji açısından daha avantajlı bir konumda olduğunu ancak bunu değerlendirmediğini söyledi.

Trump, paylaşımında "Norveç bir servet kazanıyor. Enerji açısından Norveç'ten daha iyi bir konuma sahip olan Birleşik Krallık, sondaj yapmalı. Bunu yapmamaları kesinlikle delilik. Artık rüzgar değirmenlerine son verin" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İngiltere’nin petrol ve gaz arama faaliyetlerini artırması gerektiğini savunarak, mevcut enerji politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Trump, rüzgar enerjisi projelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin dünya enerji fiyatlarını olumsuz şekilde etkilemesi, İngiltere'nin Kuzey Denizi’nde yeni petrol ve gaz arama ruhsatları vermesi yönündeki çağrıları güçlendirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası