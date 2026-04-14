Taksim Metro İstasyonu'nun asansör bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken istasyonun bir çıkışı geçici olarak kapatıldı.

Taksim Metro İstasyonu’nda akşam saatlerinde meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

İddiaya göre, istasyonun asansör bölümünde saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen duman, rüzgarın da etkisiyle istasyon çevresinde yoğunluğa yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ankara Yenimahalle'de fabrika yangını saatler sonra kontrol altında

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgede kısa süreli panik oluştu.

Yangının ardından Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim Metro İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışının geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemeyle netleşeceği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası