ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde bu kez İspanya var. Sosyal medya hesabından Madrid yönetimini yaylım ateşine tutan Trump, "İspanya’nın ne kadar kötü durumda olduğuna bakan oldu mu?" sorusuyla Başbakan Sanchez'e seslendi.

ABD Başkanı Donald Trump, müttefik ülkelerin savunma bütçelerine yönelik baskısını artırarak bu kez oklarını İspanya’ya çevirdi. Arizona'daki temaslarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama paylaşan ABD Başkanı şunları yazdı.

"İspanya ülkesinin ne kadar kötü durumda olduğuna bakan oldu mu? NATO’ya ve kendi askeri savunmasına neredeyse hiçbir katkı yapmamalarına rağmen, mali durumları kesinlikle berbat. İzlemesi üzücü!"

Trump'tan İspanya'ya zehir zemberek sözler! "Ülke kötü durumda"

TRUMP’IN TEHDİTLERİNE KARŞI BARSELONA’DA TARİHİ BULUŞMA

Trump'ın gölgesinde İspanya'nın Barselona kentinde "Demokrasiyi Savunma Toplantısı” düzenlendi.

Başbakan Pedro Sanchez ve Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumartesi günü Barselona'da düzenlenen ve 40’tan fazla ülkeden liderlerin katıldığı zirveye eş başkanlık ediyor. Aşırı sağın ve popülist akımların demokratik kurumlar üzerindeki baskısını kırmayı hedefleyen zirve Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’dan önemli isimleri bir araya getirdi.

Katılımcılar arasında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Meksika’dan Claudia Sheinbaum ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa gibi kritik figürler yer alıyor.

LULA: BİR HİTLER ORTAYA ÇIKAR

Toplantı öncesinde İspanyol El Pais gazetesine konuşan Brezilya lideri Lula, demokratik değerlerin korunmasının hayati önemine değindi:

"İstediğimiz şey, dünyadaki demokratik süreci güçlendirmek için bir çözüm bulmak ve herhangi bir gerilemeye izin vermemek. Çünkü bir gerileme olduğunda, yeni bir Hitler ortaya çıkar."

