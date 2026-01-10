ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Megan West, geçtiğimiz yıl aralık ayında oğlu Elliot’ın garip bir şekilde yürüdüğünü fark etti ve çocuğu doktora götürdü. Doktorlar durumu görmezden gelerek çocuğun bu davranışı ‘ilgi çekmek’ amacıyla yaptığını söyledi. Elliot’ın durumu günden güne kötüleşirken, başka bir hastanede yapılan tetkiklerde 8 yaşındaki çocuğun omuriliğinde tüberküloz olduğu ortaya çıktı.

ABD’de yaşayan Megan West, geçtiğimiz aralık ayında oğlu Elliot’ın kollarını ve bacaklarını yana açarak garip bir şekilde yürümeye başladığını fark etti ve doktora götürdü. Doktorlar Elliot’ın, küçük kız kardeşinin ilgisini çekmek için böyle davrandığını öne sürerek durumu önemsemedi.

6 ayın ardından durumu giderek kötüleşen çocuğa yapılan tetkiklerde, omurilik tüberkülozu olduğu saptandı. Bu nadir hastalık, omurga kemiklerini etkileyen bakteriyel bir enfeksiyon olup gelişmiş ülkelerde oldukça ender görülüyor.

Bu süreçte ameliyat olan çocuk şimdi uzun süre ayakta kalıp yürüyemiyor. Doktorlar çocuğun omurgasındaki tüberküloz kitlesinin küçülmemesi halinde altı ay içinde ikinci kez ameliyat olması gerekebileceğini söyledi.

Doktorların durumu görmezden gelmesi sebebiyle tedavisi geciken 8 yaşındaki çocuk şimdi antibiyotik tedavisi görüyor. Annesi ise ebeveynlere çocuklarını dinlemeleri ve ısrarcı olmaları konusunda şu sözlerle uyarıda bulunuyor: “Çocuklar ilgi çekmek için uzun süre rol yapmaz.”

Uzmanlara göre tüberküloz (TB), genellikle akciğerleri etkileyen bir enfeksiyon. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar doğurabiliyor. TB vücuda yayıldığında, eklem, kemik ve beyin gibi bölgelerde de sorunlara yol açabiliyor.

