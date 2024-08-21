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Türk genci Almanya'daki bir tren istasyonunda öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türk genci Almanya&#039;daki bir tren istasyonunda öldürüldü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'da yaşayan 27 yaşındaki bir Türk genci, Frankfurt Merkez Tren İstasyonundan silahlı saldırıya uğradı. Arkasından yaklaşan kişi tarafından vurulan Türk genci hayatını kaybetti.

Almanya’nın Frankfurt şehrindeki Merkez Tren İstasyonunda 54 yaşındaki bir Türkün silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Almanya’nın Frankfurt Merkez Tren İstasyonundan yerel saatle 21.00 sıralarında silah sesleri yükseldi.

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Frankfurt Polis Sözcüsü Björn Thies yaptığı açıklamada, istasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşının 27 yaşındaki bir Türk vatandaşına arkadan yaklaşarak silahını ateşlediğini, saldırıya uğrayan gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Sözcü Thies, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın başka bir peronda yakalandığını aktardı.

Türk genci Almanya'daki bir tren istasyonunda öldürüldü - 1. Resim

Bir görgü tanığı ise saldırganın 4-5 el ateş açtığını, saldırıya uğrayan genç yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettiğini belirtti. Bölgede çok sayıda polis görevlendirilirken, tren istasyonu yarım saat süreyle kapatıldı.

Adli tıp ve cinayet masası ekipleri saat 04.30'a kadar olay yerinde incelemelerde bulundu, cinayette kullanılan silaha el konuldu. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Türk genci Almanya'daki bir tren istasyonunda öldürüldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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