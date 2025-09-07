Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk yazılımı 3 kıtada! 60’tan fazla gemi ve denizaltının kalbine HAVELSAN yerleşti

HAVELSAN’ın geliştirdiği FLEETSTAR ve SUBSTAR sistemleri, 3 kıtada 60’tan fazla gemi ve denizaltının “kalbi”ne yerleşti. Milli mühendislik ürünü sistemler, donanmalara kesintisiz veri akışı sağlayarak Türkiye’yi savunma yazılımında dünya markası haline getirdi.

Türk savunma sanayisinin yazılım devi HAVELSAN, gemi ve denizaltı platformları için geliştirdiği veri dağıtım sistemleriyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözdesi haline geldi.

HAVELSAN’ın ürettiği FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi, son 5 yılda üç kıtada birçok ülkenin donanmasına başarıyla ihraç edildi.

Türk yazılımı 3 kıtada! 60’tan fazla gemi ve denizaltının kalbine HAVELSAN yerleşti - 1. Resim

MİLLİ YAZILIM, GLOBAL GÜÇ

HAVELSAN’ın 15 yıl önce MİLGEM projesi kapsamında TCG Heybeliada için teslim ettiği ilk veri dağıtım sistemi, bugün markalaşarak FLEETSTAR ve SUBSTAR isimleriyle anılıyor. Bugüne kadar 60’tan fazla sistem Türk ve yabancı deniz platformlarına entegre edildi.

FLEETSTAR ve SUBSTAR, zorlu deniz koşullarında dahi 7/24 esasına göre çalışıyor. Düşük arıza oranı ve yüksek performansları sayesinde deniz kuvvetlerinden tam not alıyor.

Türk yazılımı 3 kıtada! 60’tan fazla gemi ve denizaltının kalbine HAVELSAN yerleşti - 2. Resim

300 YILI AŞAN GÖREV SÜRESİ

HAVELSAN’ın geliştirdiği sistemlerin toplam kullanım süresi 300 yılı aştı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterindeki modernizasyon çalışmaları kapsamında eski platformlara da FLEETSTAR ve SUBSTAR sistemleri entegre ediliyor.

Son 1 yılda ayda ortalama 1 sistem teslim eden HAVELSAN, üretim başarısını sürdürmekte.

YERLİ KATKI ORANI %80'İ GEÇTİ

FLEETSTAR ve SUBSTAR sistemleri, HAVELSAN Teknoloji Kampüsünde milli mühendislik kabiliyetiyle geliştiriliyor. Yerli olarak üretilen SBC (Single Board Computer), zaman kartları, interface modülleri ve uydu alıcılarıyla sistemin yerli katkı oranı %80’in üzerine çıkarıldı.

Türk yazılımı 3 kıtada! 60’tan fazla gemi ve denizaltının kalbine HAVELSAN yerleşti - 3. Resim

HAYATİ SİSTEMLERLE DOĞRUDAN BAĞLANTI

FLEETSTAR ve SUBSTAR, bulundukları platformun “kalbi” olarak tanımlanıyor. Silah sistemlerinden seyir radarlarına kadar birçok alt sistemle doğrudan bağlantı kurarak gerekli veriyi yüksek hız ve doğrulukla aktarıyor.

Zorlu deniz koşullarına dayanıklı altyapısıyla, her türlü askeri görevde veri dağıtımı ve sistem entegrasyonunu kesintisiz sağlıyor.

İHRACAT BAŞARILARI ARTIYOR

HAVELSAN, son yıllarda FLEETSTAR ve SUBSTAR sistemlerini birçok ülkenin donanmasına entegre etti. Üç kıtada kullanılan sistemler, Türkiye’nin savunma yazılımındaki mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koydu.

