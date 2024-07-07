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Türkiye, noter eşliğinde Filistinlilerin ifadesini aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye, noter eşliğinde Filistinlilerin ifadesini aldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama talebinin ardından sürecin hızlandırılası için harekete geçti. Türkiye, noter eşliğinde Filistinlilerin ifadesini aldı

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından, bütün baskılara rağmen, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’la ilgili savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama talep edilmesinin ardından, Türkiye sürecin hızlandırılması ve ek deliller konusunda yeni bir girişim başlattı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 2 No.lu Barosu ile birlikte İsrail’in Gazze’deki saldırılarına yönelik Lahey’de Türk heyeti tarafından gerçekleştirilen görüşmeler sırasında yeni delillerin yer aldığı beş ayrı klasör sunuldu. Görüşme heyetinde yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, bu deliller arasında özellikle Gazzeli kadın ve çocukların noter huzurunda alınan ifadelerine yer verildiğini kaydetti. Karayel “Türkiye’ye getirilen yaralılar ve tedavi altında olanlar var. Gazze’ye gidilmesi mümkün olmadığı için, buradaki Filistinlilerin yanısıra, video konferansla Filistin’de bulunanlarla yapılan görüşmeler noter eşliğinde kayıt altına alındı. Bütün bunları toplayıp ek delil olarak sunduk” dedi.

SOYKIRIM VAR

Karayel, ayrıca İsrail’in Filistinli kadın ve çocuklara yönelik ‘soykırım’ uyguladığına yönelik delil dosyası hazırlandığını da belirterek “Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Asıl soykırım onlara uygulanmış. Siz o zaman hedefin bilerek seçildiğini, kadınların ve çocukların hedef alındığını görüyorsunuz. Özellikle hedef almak aslında soykırım tanımı içerisinde giriyor. Mesela çocukları öldürürseniz soyun devamına mani olursunuz. Kadınları öldürürseniz soyun devamına mani olursunuz. Dolayısıyla bunun öyle bir tarafı da var” diye konuştu.

Lahey’deki görüşmelerde, sadece Netanyahu ve Gallant değil, İsrail savaş kabinesinin tamamı için tutuklama emri çıkarılması gerektiği de dile getirildi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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