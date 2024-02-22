Türkiye üzerinden Avrupa'ya... Europol insan kaçakçılığı şebekesini çökertti

Europol, Avrupa'nın en aktif ve en büyük insan kaçakçılığı çetelerinden birini çökertti. Irak ve Suriye merkezli çetenin liderinin de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. İngiltere'ye mülteci taşıyan çetenin kullandığı teknelerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gittiği ortaya çıktı.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Fransa'nın Calais kentinde faaliyet gösteren en aktif ve en büyük insan kaçakçılığı çetelerinden birini çökertti. Fransa'nın Calais kentinde faaliyet gösteren çetelerden birisi olan şebekenin 5 kilit organizatörün de aralarında olduğu 19 ismin yakalanmasıyla dağıldığını duyurdu. Europol, İngiltere'ye mülteci taşıyan çetenin kullandığı teknelerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya getirildiğini açıkladı.

ÇETE LİDERİ DAHİL 19 GÖZALTI

Europol bir yıl süren soruşturmanın ardından Alman, Fransız ve Belçika polisinin katıldığı 600 polisin katıldığı operasyonda çetenin liderinin yanı sıra insan kaçakçılığı operasyonunun düzenlendiği Almanya'daki beş ana organizatör tutuklandı.

Almanya'da 26 yerde yapılan baskınlarda 24 tekne, 175 can yeleği ve çocuklar için 81 yüzdürme cihazının yanı sıra 13 dıştan takma motor, 14 motor ve yaklaşık 60 elektronik cihaz ve bir dizi ateşli silah ele geçirildi.

Europol, "2022 yılı sonunda başlatılan soruşturma faaliyetleri, Kürt kökenli Irak ve Suriye vatandaşlarından oluşan bu büyük suç şebekesinin yapısını ve çalışma şeklini tespit etti" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA

İnsan kaçakçılarının, Çin'de üretilen teknelerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya sokulduğunu açıklayan Europol, "Çin'den ithal ettikleri ve Türkiye üzerinden AB'ye, oradan da Fransa'ya büyük miktarlarda denizcilik ekipmanı sevkiyatını organize etmekten sorumlu belirli şubelerle kendi lojistik altyapılarını kurduklarını" söyledi.

GÖÇMEN BAŞI 3 BİN EURO

Kaçakçıların bir seferde sadece sekiz teknenin taşıdıklarını ve polisin tespitinden kaçınmak için yolculuk boyunca rotayı gözleyen bir "öncü araç" bulundurduklarını aktaran Europol, "Sürücüler, ekipman yola çıkmadan önce Belçika'daki dinlenme alanlarında hazır bir biçimde bekliyorlardı" dedi.

Europol, yasal olarak 10'dan fazla kişinin binmemesinin gerektiği teknelere 50 göçmen bindiren kaçakçıların, kişi başına bin Euro ila 3 bin Euro arasında değişen ücret aldığını belirtti.