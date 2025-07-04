Türkiye ve Belçika’dan Ukrayna’ya kritik hamle! İHA koalisyonuna resmen katıldılar

Trump ile Zelenskiy arasında yapılan kritik telefon görüşmesinin detaylarını konuşurken, Kiev’e destek için yeni bir adım geldi. Letonya Savunma Bakanlığı, Belçika ve Türkiye’nin Ukrayna’ya İHA satın alacağını ve “insansız hava aracı koalisyonuna” katıldığını resmen duyurdu. Yaklaşık iki düzine ülkenin yer aldığı koalisyon bu yıl Ukrayna’ya 2.75 milyar avroluk İHA desteği sağlamayı hedefliyor.

Letonya Savunma Bakanlığı, Belçika ve Türkiye'nin Ukrayna için insansız hava aracı (İHA) satın alacağını ve bu kapsamda "insansız hava aracı koalisyonuna" katılacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında iki ülkenin, Kiev yönetimine yönelik ortak İHA desteği taahhüdünü resmen verdiği belirtildi.

Öte yandan Rus Pravda gazetesine konuşan bir Türk hükümet sözcüsü bu haberler için yorum yapmayı reddetti. Sözcü, “Türkiye’nin katıldığı yönündeki iddialar hakkında bir açıklamamız yok” dedi.

İKİ DÜZİNE ÜLKENİN KATILDIĞI İHA KOALİSYONU

Letonya'nın öncülük ettiği ve yaklaşık iki düzine ülkenin yer aldığı koalisyon, bu yıl Ukrayna'ya insansız hava araçları tedariki için toplam 2.75 milyar avro ayırmayı taahhüt etti.

Koalisyonun amacı, Ukrayna ordusunun sahadaki keşif ve saldırı kapasitesini artırmak ve Rusya'nın devam eden işgaline karşı direnişi güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

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İHA TEDARİKİ İÇİN ORTAK ÇABA

Letonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Belçika ve Türkiye'nin koalisyona katılımıyla birlikte Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu İHA sistemlerinin ortak finansmanla temin edileceği vurgulandı. Koalisyon ülkelerinin, İHA üretimi ve tedarikinde iş birliği yaparak Kiev'e daha hızlı ve etkin yardım ulaştırmayı hedeflediği bildirildi.

Üyeler arasında Ukrayna, Avustralya, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Çekya, Danimarka, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Yeni Zelanda ve son olarak Türkiye ile Belçika da yer aldı.

İnisiyatif, yalnızca mevcut sistemlerin tedarikini değil, aynı zamanda insansız hava aracı üretiminin sanayileşmesini ve savaş alanında teknolojik üstünlük sağlayacak yerli kapasitenin geliştirilmesini de amaçlıyor.