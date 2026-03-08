ABD’nin New York kentinde Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin resmi konutu önünde düzenlenen protestolar sırasında şüpheli patlayıcı cihazlar patlatıldı. Olay sonrası iki kişi gözaltına alındı.

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Ramazan ayında korkunç bir suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Resmi konutu Gracie Mansion önünde düzenlenen İslam karşıtı protestolar sırasında, el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen cihazlar patlatıldı.

Olay anında konutta olduğu teyit edilen Mamdani ve eşi Rama Duwaji’nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

İSLAMOFOBİ BU KEZ NEW YORK'U VURDU

Olaylar, sağcı provokatör ve 6 Ocak Kongre baskını şüphelilerinden biri olan Jake Lang’ın önderlik ettiği, "New York’un İslam tarafından ele geçirilmesini durdurun" başlıklı nefret mitingi sırasında patlak verdi. Yaklaşık 20 kişilik bir grubun Müslümanların halka açık namaz kılmasını protesto ettiği eyleme karşı, 125 kişilik bir grup karşı protesto düzenledi.

Polisin geniş güvenlik önlemlerine rağmen, öğle saatlerinde tansiyonun yükselmesiyle birlikte patlayıcı cihazlar devreye sokuldu.

EL YAPIMI PATLAYICILARLA KONUTA SALDIRI

NYPD Komiseri Jessica Tisch, saldırıda kullanılan cihazların futbol topundan küçük, siyah bantla sarılmış ve içi somun, cıvata, vida ve fitille doldurulmuş kavanozlardan oluştuğunu açıkladı:

"18 yaşındaki bir saldırgan, yanan bir cihazı bariyerlere doğru fırlattı; cihaz polislerden sadece birkaç metre ötede duman ve alev çıkararak infilak etti.

İlk saldırının ardından kaçan zanlı, 19 yaşındaki bir suç ortağından ikinci bir cihaz alarak onu da ateşledi ve caddeye fırlattı."

OPERASYON: FBI VE TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ DEVREDE

Saldırının ardından Pennsylvania’dan geldikleri belirlenen iki ana zanlı dahil toplam 6 kişi gözaltına alındı.

FBI Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü soruşturmaya dahil olurken, K-9 ekipleri konut çevresinde başka patlayıcı olup olmadığını belirlemek için tarama başlattı.

Belediye Başkanı Mamdani’nin sözcüsü Joe Calvello, saldırıyı "iğrenç ve İslamofobik" olarak nitelendirerek, belediye başkanının düzenli olarak maruz kaldığı tehditlerin bu olayla acı bir şekilde hatırlandığını yineledi.

RAMAZAN AYINDA "NEFRET" PROVOKASYONU

Saldırıyı organize eden Jake Lang, daha önce Minneapolis’te Kur’an yakma tehdidinde bulunmuş ve benzer provokatif eylemlerle tanınmıştı.

ZOHRAN MAMDANİ, TÜRKİYE'DE PROGRAMA KATILACAK

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilerek dünya genelinde büyük dikkat çeken Zohran Mamdani, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılması bekleniyor.

