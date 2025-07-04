Türklerin de bulunduğu otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Almanya’da Kopenhag-Viyana seferini yapan bir Flixbus, A19 otoyolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 31 kişi yaralandı, bir yolcunun hayati tehlikesi bulunuyor. Olay sonrası A19 otoyolu uzun süre trafiğe kapatılırken, kazanın nedeni araştırılıyor. Flixbus, güvenliğin öncelikleri olduğunu belirterek destek ekibi gönderdi.

Almanya’da Kopenhag’dan Viyana’ya gitmekte olan bir Flixbus, sabaha karşı 02.30 sularında A19 otoyolunda, Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Röbel yakınlarında yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada otobüste bulunan 54 yolcu ve 2 şoförden toplam 31 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLANLAR VAR

Almanya merkezli NDR haber sitesinden edinilen bilgilere göre, polis yetkililerine göre kazada 25 kişi hafif, 6 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Araçta sıkışan bir yolcu, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Helikopterle Berlin'deki bir hastaneye sevk edilen bu kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Hafif yaralılar çevredeki sekiz hastaneye sevk edilirken, kazadan yara almadan kurtulan yolcular Röbel’e götürüldü.

A19 OTOYOLUNDA TRAFİK KAPANMIŞTI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, helikopter ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Berlin yönü uzun süre trafiğe kapatıldı; otobüsün vinçlerle kaldırılmasının ardından yol öğle saatlerinde yeniden açıldı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler polis ve DEKRA uzmanları tarafından başlatıldı.

FLİXBUS'TAN AÇIKLAMA: GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZDİ

Flixbus sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bugün sabaha karşı saat 02.00 ile 03.00 arasında, Kopenhag-Viyana seferini yapan bir otobüsümüz Röbel yakınlarında kaza yaptı. Düşüncelerimiz, bu trajik olaydan etkilenen herkesle, özellikle yaralılar ve aileleriyle birlikte” dedi. Şirket, olay yerine özel destek ekibi gönderildiğini ve yaralanmayan yolcular için yeni bir araç temin edilerek Berlin Otobüs Terminali'ne ulaştırıldıklarını duyurdu. Kazaya karışan çift katlı otobüsün 2025 model olduğu, sürücünün ise deneyimli olduğu belirtildi.

YOLCULAR 23 ÜLKEDEN

Flixbus ve polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, kazaya karışan yolcular 23 farklı ülkeden geliyor. Almanya, İsveç, Danimarka, Polonya, Ukrayna, Fransa, Suriye, Çin, Avustralya, Bulgaristan, Çekya, Romanya, Türkiye, Hindistan, Gürcistan, Bangladeş, İtalya, Meksika, Kanada ve Japonya bunlar arasında yer alıyor.

SCHWESİG'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig (SPD), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Korkunç bir olay. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Hızlı müdahaleleri için tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.