Almanya ile İran arasında casus gerilimi! Yahudilere saldırı iddiası sonrası elçi bakanlığa çağrıldı

Berlin'deki Yahudi mekanlarına saldırı iddiası Almanya ve İran'ın arasında büyük kriz çıkardı. Bir kişinini casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından İran Büyükelçisi Mecid Nili Ahmadabadi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'dan iddialara ilişkin yalanlama geldi.

Almanya ile İran arasında casusluk gerilimi sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Berlin'deki Yahudi mekanları ve kişiler hakkında bilgi toplamak amacıyla İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali S.'ye yönelik suçlamaların tam olarak araştırılması gerektiği bildirildi.

"Almanya'daki Yahudi yaşamına yönelik hiçbir tehdide müsamaha göstermiyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Bugün İran Büyükelçisi Mecid Nili Ahmadabadi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.

ŞÜPHELİ, ALMANYA'YA İADE EDİLECEK

Almanya Federal Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, 26 Haziran'da Danimarka'nın Aarhus kentinde 53 yaşındaki Ali S.'nin casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Şüpheli Ali S'nin Danimarka'dan Almanya'ya iadesinin ardından hakim karşısına çıkarılacağı açıklanmıştı. Ali S. hakkında bu yılın başından itibaren İran istihbaratı adına Berlin'deki Yahudi merkezleri ile belirli Yahudi kişiler hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği iddia edilmişti.

İRAN'DAN CASUSLUK SUÇLAMALARINA YALANLAMA GELDİ

İran’ın Berlin Büyükelçiliği, Alman basınında çıkan "İran’ın Berlin’deki Yahudi mekanlarına yönelik saldırı planladığı" şeklindeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür asılsız ve temelsiz iddialar, Siyonist rejimin aralarında kadınlar, çocuklar ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık bin İran vatandaşının şehit olmasına neden olan son saldırıları sonrası, kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye yönelik kasıtlı bir kampanyanın parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Daha önce Alman yetkililere de açıkça iletildiği üzere, bazı üçüncü taraflar gerçek dışı bilgiler ve spekülasyonlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Alman kamuoyunun bu tür şüpheli yönlendirme çabalarına karşı dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

DANİMARKALI CASUS TUTUKLANMIŞTI

Alman savcılar bugün yaptıkları açıklamada, "Ali S." isimli Danimarka vatandaşının, Berlin’deki Yahudi mekanları ve kişileri hakkında İran istihbaratı adına bilgi topladığı şüphesiyle tutuklandığını duyurmuştu.