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    Ukrayna, Rus savaş uçaklarını ABD yapımı Patriotlarla vurdu

    Ukrayna, Rusya’ya ait 3 tane Su-34 tipi savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Uzmanlar, uçakların düşürülmesinde büyük ihtimalle ABD yapımı Patriot füzelerinin kullanıldığını düşünüyor.

    Ukrayna, Rus savaş uçaklarını ABD yapımı Patriotlarla vurdu
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ukrayna ordusu, ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rusya’ya ait 3 Su-34 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

    Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022’de başlayan savaş sürüyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün Herson bölgesi üzerinde Rusya’ya ait 3 Su-34 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçakları düşüren askerlere teşekkür etti.

    Zelenskiy, "Her Rus pilot bilmelidir ki her Rus katil bizim yanıtımızla karşılaşacaktır ve hiçbiri adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

    ABD YAPIMI PATRİOTLAR KULLANILDI 

    Ukraynalı havacılık uzmanı Valeriy Romanenko medyaya verdiği röportajda, Rus savaş uçaklarının düşürülmesinde büyük ihtimalle ABD yapımı Patriot füzelerinin kullanıldığını belirtti. Rusya’dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    İhlas Haber Ajansı /  - Dünya
    RusyaUkrayna
    Haberler > Dünya > Ukrayna, Rus savaş uçaklarını ABD yapımı Patriotlarla vurdu
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