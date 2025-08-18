Ukrayna, Rus üssünü vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Savunma İstihbaratı (HUR), Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesine bağlı Melitopol kentinde gerçekleştirdiği operasyonla, Rus ordusuna ait mühimmat deposunu ve konuşlanmış askerleri hedef aldı. Patlamanın etkisiyle bölgede büyük bir yangın çıktı; arka arkaya ikincil patlamalar yaşandı.

Patlama, Korvatskoho geçidi yakınındaki sanayi bölgesinde, bir Rus askeri kamyonunun konuşlandığı anda meydana geldi.

RUS BİRLİKLERİ HEDEF ALINDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna İstihbaratı, ilk tespitlere göre aralarında deniz piyadelerinin ve Çeçen lider Ramazan Kadirov’a bağlı "Akhmat-Vostok" taburundan insansız hava aracı mürettebatının da bulunduğu en az altı Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi, ancak net rakam henüz paylaşılmadı.

Patlama sonrası çıkan yangın mühimmat deposuna da sıçradı. Bölgeden art arda gelen patlama sesleri üzerine, Rus güçlerinin olay yerine dört ambulans gönderdiği açıklandı.

MELİTOPOL: RUSYA'NIN GÜNEY LOJİSTİK HATTINDA KRİTİK BİR NOKTA

Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip olan ve işgalin ilk haftalarından bu yana Rus kontrolünde bulunan Melitopol, Zaporijya ile Kherson’un işgal altındaki kısımlarını birbirine bağlayan ve Kırım’a uzanan ikmal koridoru üzerinde yer alıyor.

Ukrayna Savunma İstihbaratı, gerçekleştirilen saldırının Zaporijya hattındaki Rus lojistiğine ağır darbe vurduğunu, hem personel hem de ekipman kaybına yol açtığını açıkladı.

Daha önce, 5 Ağustos’ta Sumy yakınlarında düzenlenen bir özel operasyonda "Timur" birliği ve destek unsurları, 330’dan fazla Rus askerini öldürmüş, 550’den fazlasını yaralamıştı.