Kırım gitti mi? Trump barış şartlarını açıkladı! Zelenskiy ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington’da yapılacak görüşme öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy isterse Rusya ile savaşı hemen sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.

"NATO ÜYELİĞİ YOK, KIRIM GERİ ALINAMAZ"

Trump, Ukrayna için barış şartlarını açıklarken, "Kırım geri alınamaz ve Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi gerekir. Bazı şeyler asla değişmez" dedi. Trump’ın açıklamalarında Rusya için herhangi bir şart ileri sürmemesi dikkat çekti.

ZELENSKİY'DEN CEVAP! 'BARIŞ KALICI OLMALI'

Washington’a ulaşan Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış kalıcı olmalı. Ukrayna daha önce toprak kayıpları yaşadı ve bu Putin için yeni saldırıların sıçrama tahtası oldu" dedi.

1944 yılındaki Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerini hatırlatan Ukrayna lideri, "Washington'a çoktan ulaştım. Yarın Başkan Trump ile görüşme yapacağız. Aynı gün Avrupa liderleriyle de konuşacağız. ABD Başkanı'na daveti için minnettarım. Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde bitirmek istiyoruz. Ve barış kalıcı olmalı. Yıllar önce Ukrayna'nın Kırım'ı ve doğumuzun bir kısmını – Donbas'ın bir kısmını – vermeye zorlandığı, Putin'in bunu yeni bir saldırı için bir üs olarak kullandığı gibi olmamalı. Ya da 1994 yılında Ukrayna'ya sözde "güvenlik garantileri" verildiğinde ama bunun işe yaramadığı zaman gibi. Elbette, o zaman Kırım'ı vermemek gerekirdi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa, Harkiv'i vermemesi gibi. Ukraynalılar toprakları ve bağımsızlıkları için savaşıyor. Şu anda askerlerimiz Donetsk ve Sumy bölgelerinde başarılar elde ediyor. Eminim ki Ukrayna'yı koruyacağız, güvenliği etkin bir şekilde garanti edeceğiz ve halkımız her zaman Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, her ortağa destekleri ve paha biçilmez yardımları için minnettar olacak. Rusya, kendisinin başlattığı bu savaşı bitirmeli. Ve umuyorum ki Amerika ile ortak gücümüz, Avrupa'daki dostlarımızla birlikte Rusya'yı gerçek barışa zorlayacak. Teşekkürler!" dedi.

AVRUPA LİDERLERİ WASHİNGTON'DA

Görüşmeler öncesinde ABD’ye gelen Avrupa liderleri de Zelenskiy’e destek veriyor. Beyaz Saray’daki toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin de katılması bekleniyor.

ARKA PLAN

Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz gün Alaska’da üç saatlik bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından Trump “önemli konularda uzlaşma sağlandığını” açıklamıştı.