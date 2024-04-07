Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! 3 kişi yaralandı

Ukrayna, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenledi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarda 3 kişinin yaralandığını duyururken, sabah saatlerinde yapılan saldırıyı 'eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta' olarak nitelendirdi.

Açıklamada, gün içerisinde devam eden saldırılar neticesinde santraldeki çeşitli kısımların hasar aldığı ve bölgedeki radyasyon seviyesinde değişiklik yaşanmadığı kaydedildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, 2022 yılının Mart ayında Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

"UKRAYNA'NIN 15 İHA İLE SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ"

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus topraklarına 15 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinde 12, Bryansk bölgesinde ise 3 İHA’nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.