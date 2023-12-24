24 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 14:53

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliğine ilişkin müzakere süreci ise sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Macaristan Başbakanı Victor Orban, 'İşgal altındaki bir ülkeyi nasıl AB'ye alacağız, içerisindeki Rus askerleri de gelecek mi?' ifadeleriyle Ukrayna'nın AB'ye giriş müzakerelerine tepki gösterdi. Bugün de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında konuştu.

SAVAŞ BİTMEDEN ZOR

Yerel televizyonlara konuşan Podolyak, "Rusya ile savaş devam ettiği sürece NATO üyesi olamayız ancak NATO ile birtakım somut anlaşmalara sahibiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in net tutumu da ortada. İşbirliğimiz devam ediyor. Üye de olacağız fakat önce savaşı adaletli sonuca bağlamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ DEVAM EDECEK

"Rusya, Ukrayna’nın küçük kısmını ilhak ederek geri kalanının NATO üye olmasına yanaşır mı?" diye soran Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki hayır. Demek ki savaş devam edecek. Tüm diğer teorik öneriler gerçek dışı. Bugün kimse Kiev’e 1-2 sene sonra NATO kapılarını açmayı vadetmiyor. Zaten savaş sürdüğü sürece böyle bir teklifi beklemek de abes."