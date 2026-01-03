Dört yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşında sıradışı bir operasyona imza atıldı. Ukrayna istihbaratı, Kiev safında savaşan Rus Gönüllü Kolordusu’nun (DRK) lideri Denis Kapustin’in cephede öldürüldüğü iddiasını yayarak Rusya’dan 500 bin dolar ödül aldı. 1 Ocak’ta yayımlanan bir videoda ise Kapustin’in hayatta olduğu ortaya çıktı. Yürütülen operasyon sayesinde, yalnızca ödül alınmadı, aynı zamanda Ukrayna içinde faaliyet gösteren çok sayıda Rus ajanının kimliği de deşifre edilmiş oldu.

Ukrayna istihbaratı filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleştirdi. Ukrayna askeri istihbaratı GUR’un yürüttüğü operasyonda, Denis Kapustin’in 27 Aralık’ta Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde bir İHA saldırısında öldüğü duyuruldu. Bu bilgi önce DRK tarafından paylaşıldı, ardından Ukrayna ordusu tarafından da doğrulandı. Ancak gerçek 1 Ocak’ta yayımlanan bir video ile ortaya çıktı.

MOSKOVA'YI SAHTE SUİKAST PLANIYLA KANDIRMIŞLAR

El País’in haberine göre, Kapustin’e yönelik sahte bir İHA saldırısı görüntüsü hazırlandı ve bu görüntüler kullanılarak sözde bir suikast senaryosu oluşturuldu. Ölüm haberi Rus istihbaratına sızdırıldı.

Ukrayna'dan sahte suikast operasyonu! Moskova'yı kandırıp 500 bin dolar ödül almışlar

MOSKOVA'DAN 500 BİN DOLARLIK ÖDÜL ALDILAR

Moskova ise buna karşılık olarak Kapustin’i öldürdüğünü iddia eden kişi ya da gruplara 500 bin dolar ödül verdi.

Ukrayna askeri istihbaratının başındaki Kyrylo Budanov, 1 Ocak’ta yayımlanan video konferansta Kapustin’i selamlayarak, “Hayata dönüşün kutlu olsun Denis Kapustin. Seni öldürmek için ayrılan para artık bizim mücadelemizi destekleyecek” dedi.

RUS AJANLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Aylar süren planlama sonucunda yürütülen operasyonla yalnızca 500 bin dolarlık ödül alınmakla kalınmadı, aynı zamanda Ukrayna içinde faaliyet gösteren çok sayıda Rus ajanının da kimliği ortaya çıkarıldı.

Video konferansta konuşan Denis Kapustin, Ukrayna’da olduğunu ve kısa süre içinde yeniden cepheye döneceğini açıkladı. Aşırı sağ görüşleriyle bilinen Kapustin, Ukrayna dışında geniş çevrelerin tepkisini çekiyor. Rus muhalefetiyle bağları kopan Kapustin’in, neo-Nazi grupları teşvik ettiği gerekçesiyle 2019’dan bu yana Avrupa Birliği’ne girişinin yasak olduğu biliniyor.

