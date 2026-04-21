Ukrayna siyasetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan eski Başbakan Yuliya Timoşenko, başkent Kiev'de şok bir yolsuzluk davasıyla hakim karşısına çıktı.

"Oy satın alma" ve parlamento üyelerine rüşvet teklif etme suçlamalarıyla yargılanan Ukrayna'nın eski Başbakanı Yuliya Timoşenko'nun duruşması, Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde (HACC) görüldü.

Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele birimlerinin radarına giren olayda, siyasi destek devşirmek amacıyla yasa dışı ödemelerin yapıldığı devasa bir sistemin deşifre edildiği açıklandı.

SİYASİ DESTEK İÇİN KİRLİ ÇARK İDDİASI

Ukrayna yolsuzlukla mücadele kurumları, yürüttükleri titiz operasyon sonucunda parlamento içerisinde şüpheli bir oy satın alma düzeneği ortaya çıkardıklarını duyurmuştu.

İddianameye göre, Batkivshchyna Partisi grup lideri olan Timoşenko, siyasi hedefleri doğrultusunda milletvekillerine rüşvet teklif etmekle suçlanıyor.

Mahkeme koridorlarında görülen duruşmada, bu kirli çarkın nasıl işlediğine dair detaylar masaya yatırıldı.

KEFALETLE SERBEST KALMIŞTI

Haber ajansı RBC-Ukraine'ın paylaştığı bilgilere göre, daha önce de benzer iddialarla gündeme gelen Yuliya Timoşenko, ocak ayında mahkeme tarafından belirlenen kefaletle serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra ilk kez hakim karşısına çıkan eski başbakanın, duruşma boyunca sergilediği tavır ve yaptığı savunmalar yakından takip edildi.

UKRAYNA SİYASETİNDE DEPREM ETKİSİ

Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'ndeki (HACC) yargılama, ülkede yolsuzluğa karşı verilen mücadelenin en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası