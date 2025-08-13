Ülke resmen kabusu yaşıyor: 500 hektarlık ormanlık alan 1 günde kül oldu!
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kenti yakınında dün çıkan orman yangınlarında 500 hektarlık alanın yok olduğu bildirildi.
Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Abdurrahim Humi, ülkenin Şafşavan bölgesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi. Humi, yangında 500 hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu belirtti.
2025'İN EN BÜYÜK YANGINI
Bölgede büyük bir alanın yandığını ve bunun 2025 yılındaki en büyük yangın olduğunu aktaran Humi, "Bölgenin arazi yapısı, sık ağaçlar ve rüzgarın hızı, saha ekiplerinin yangınla mücadelesini zorlaştırıyor." dedi.
2024'TE 874 HEKTAR ALAN KÜL OLMUŞTU
Fas Su ve Orman Ajansı kaynakları, Şafşavan çevresindeki Dardara ormanında, hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla eş zamanlı olarak dün yangın çıktığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Ülkede 2024 yılında kaydedilen yaklaşık 380 yangın, 874 hektar civarında ormanlık alanı yok etmişti.