Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ülke resmen kabusu yaşıyor: 500 hektarlık ormanlık alan 1 günde kül oldu!

Ülke resmen kabusu yaşıyor: 500 hektarlık ormanlık alan 1 günde kül oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ülke resmen kabusu yaşıyor: 500 hektarlık ormanlık alan 1 günde kül oldu!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kenti yakınında dün çıkan orman yangınlarında 500 hektarlık alanın yok olduğu bildirildi.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Abdurrahim Humi, ülkenin Şafşavan bölgesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi. Humi, yangında 500 hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu belirtti.

2025'İN EN BÜYÜK YANGINI

Bölgede büyük bir alanın yandığını ve bunun 2025 yılındaki en büyük yangın olduğunu aktaran Humi, "Bölgenin arazi yapısı, sık ağaçlar ve rüzgarın hızı, saha ekiplerinin yangınla mücadelesini zorlaştırıyor." dedi.

2024'TE 874 HEKTAR ALAN KÜL OLMUŞTU

Fas Su ve Orman Ajansı kaynakları, Şafşavan çevresindeki Dardara ormanında, hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla eş zamanlı olarak dün yangın çıktığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Ülkede 2024 yılında kaydedilen yaklaşık 380 yangın, 874 hektar civarında ormanlık alanı yok etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TSK'dan Pakistan'da ihtişamlı tören! "İstikrarın sembolü"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TSK'dan Pakistan'da ihtişamlı tören! "İstikrarın sembolü" - DünyaTSK'dan Pakistan'da ihtişamlı tören!Rus tehdidine karşı çocuklarını eğitiyorlar! Baltık ülkesinden savaş hazırlığı - Dünya8-10 yaşındaki çocuklara drone eğitimiAteşkes için yeşil ışık yeniden yandı! Hamas masaya dönüş sinyali verdi - DünyaHamas ateşkes masasına dönüş sinyali verdiTrump'tan Putin'e açık tehdit! "Rusya ağır sonuçlarla karşılaşır" - DünyaTrump'tan Putin'e açık tehdit!Suriye'de orman yangınları: 6 ayrı noktada alevler yükseliyor - DünyaSuriye'de orman yangınları: 6 ayrı noktada çıktı"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiası - Dünya"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...