Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles’taki Lineage Logistics soğuk hava deposunda günlerdir söndürülemeyen devasa yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan etti; şehir merkezine ilerleyen zehirli duman bulutları sonrası bölgeye 5,5 milyon N95 maske sevk edildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles’ın Boyle Heights bölgesinde yer alan Lineage Logistics soğuk hava deposunda günlerdir kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Cumartesi gecesi olağanüstü hal ilan etti.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar Los Angeles şehir merkezine doğru ilerlerken, şehir genelinde halk sağlığı alarmı verildi.

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NELER YAŞANDI?

South Los Palos Caddesi’nin 1400 numaralı bloğundaki dondurucu tesisinde Çarşamba öğleden sonra başlayan yangın, ekipler tarafından söndürülmesine rağmen Perşembe günü yeniden alevlenerek kontrolden çıkmıştı.

Vali Gavin Newsom, itfaiyecilerin ve acil durum personelinin yangını kontrol altına almak ve çevredeki toplulukları korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Kaliforniya'nın Los Angeles’ı desteklemek için harekete geçtiğini açıkladı.

Ülkede zehirli duman alarmı! Milyonlarca maske dağıtılıyor: OHAL ilan edildi

MİLYONLARCA MASKE DEPOLARDAN ÇIKARILDI

Kaliforniya Valiliği Acil Durum Hizmetleri Ofisi (Cal OES) Direktörü Caroline Thomas Jacobs, olağanüstü hal kararının koordinasyon çabalarını daha da verimli hale getireceğini ve gerektiğinde ek eyalet kaynaklarından yararlanılmasına imkan tanıyacağını paylaştı.

Etkilenen mahallelerdeki sakinlere dağıtılmak üzere 5,5 milyon adet N95 solunum maskesi sevkiyata hazırlandı.

Tahliye merkezleri, topluluk tesisleri ve diğer kamusal alanlardaki havanın temizlenmesi için ticari sınıf hava temizleyiciler tahsis edildi.

Eyaletin lojistik ağı üzerinden kesintisiz şişelenmiş su ve temel acil durum malzemesi akışı sağlandı.

Bölgede geliştirilmiş hava kalitesi izleme cihazları ile teknik destek üniteleri kuruldu.

"HAVA KALİTESİ SAĞLIĞA ZARARLI SEVİYEDE"

Lineage Logistics deposunda dondurucu kimyasalların da etkisiyle büyüyen devasa yangının ürettiği yoğun duman, Los Angeles’ın geniş bir kesiminde hava kalitesini doğrudan sağlığa zararlı seviyelere çekti. Valilik ofisi, depo yangınının çevredeki mahallelerin hava kalitesini etkileyebilecek önemli miktarda duman ve partikül madde ürettiğini açıkladı.

Eyalet kurumları durumu izlemeyi sürdürürken, ihtiyaç halinde ek izleme kaynaklarını da devreye sokmaya hazır bekliyor.

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