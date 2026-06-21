Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşayan Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninden ilk kareler, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Survivor tarihinin en başarılı yarışmacıları arasında gösterilen Ogeday Girişken, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor. Ünlü isim, geçtiğimiz yıl eylül ayında sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a evlilik teklifinde bulunmuş, Yumrutaş da bu teklife "evet" cevabını vermişti.

34 yaşındaki Girişken ile Zeynep Yumrutaş, 18 Şubat 2026 tarihinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Survivorın efsane ismi Ogeday Girişken evlendi! Düğünden ilk kareler...

DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş çifti, dün akşam gerçekleştirilen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin yakın dostları ve aile üyeleri de bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadı.

Survivorın efsane ismi Ogeday Girişken evlendi! Düğünden ilk kareler...

Nikah töreninden ilk görüntüler, çiftin yakın arkadaşları tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflara takipçilerden çok sayıda tebrik ve mutluluk mesajı geldi.

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