Türkiye merkezli teknoloji şirketi DOF Robotics, 25 milyon dolarlık yatırımlarla kendi robot fabrikasını kurmaya hazırlanıyor.

İstanbul Arnavutköy'deki Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nde hayata geçirilecek olan DOF TECH fabrikasında, hizmet ve insansı robotların üretimi gerçekleştirilecek. Bu yeni yatırımlarla birlikte şirketin 4 bin metrekarelik mevcut üretim alanı tam 16 bin metrekareye çıkarılacak. Kurulacak olan modern tesiste, AR-GE faaliyetlerinden yazılım geliştirmeye, otomasyon sistemlerinden makine işlemeye kadar pek çok kritik üretim süreci tek bir çatı altında entegre şekilde yürütülecek.

Yıllar içinde oluşturdukları güçlü AR-GE altyapısını, Türk mühendislerinin katkılarıyla yerli üretime dönüştürmeyi planladıklarını vurgulayan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan "İnsansı robot projelerinin geliştirme ve prototip üretim aşamalarına DOF TECH fabrikamızda başlayacağız. Ardından, planladığımız kapasite artışlarıyla birlikte hızla seri üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

TEKNOLOJİ DEVİ HİSENSE TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ

FIFA Dünya Kupasi 2026'nın resmi sponsorları arasında yer alan Hisense Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Çinli teknoloji devi, ilk etapta televizyon ve enerji verimliliği sağlayan akıllı klima modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb "Özellikle 100 inç ve üzeri televizyon segmentindeki küresel liderliğimizle Türkiye'de ev sineması standartlarını yukarı taşımayı, yüksek enerji tasarruflu akıllı klimalarımızla da konforu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Dinamik yapısıyla Türkiye, ileri teknolojimizi ve uzun vadeli güven vizyonumuzu buluşturacağımız en önemli odak noktamız olacak" dedi.

HEM KATLANIYOR HEM YUVARLANIYOR

Samsung'un yeni katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı. Patent görsellerine göre, standart akıllı telefonlara kıyasla çok daha kalın, uzun ve adeta bir "tuğla" görünümünde olan bu cihaz katlanabilir, bükülebilir ve yuvarlanabilir ekran teknolojilerini tek bir gövdede buluşturuyor. Cihaz açıldığında katlanabilir telefonlarına benzer geniş bir alan sunuyor. Tasarımın asıl sürprizi ise ekranın dışa doğru yuvarlanarak daha da genişlemesi ve telefonu anında küçük bir tablete dönüştürmesi.

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