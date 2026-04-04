İtalya’da, ülkenin en tehlikeli firarileri arasında yer alan organize suç örgütü 'Camorra'nın liderlerinden Roberto Mazzarella, lüks bir tatil tesisinde yakalandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli ve çevresinde faaliyet gösteren örgütün önemli isimlerinden olan Mazzarella’nın, Salerno kenti yakınlarındaki Vietri sul Mare bölgesinde, geceliği 1000 avro olan bir tesiste kaldığı tespit edildi.

LÜKS SAATLER, 20 BİN AVRO NAKİT VE SAHTE KİMLİK

48 yaşındaki firari, Paskalya tatili için ailesiyle birlikte bulunduğu tesise düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda Mazzarella’nın yanında bulunan üç lüks saat, 20 bin avro nakit para ile sahte kimlik ve belgeler ele geçirildi.

OCAK 2025'TEN BU YANA FİRARİ

Mazzarella’nın, Napoli Mafya ile Mücadele Savcılığı’nın talebi üzerine ağırlaştırılmış cinayet suçlamasıyla hakkında çıkarılan tutuklama kararı sonrası 28 Ocak 2025’ten bu yana firari olduğu belirtildi.

Ayrıca, İtalya İçişleri Bakanlığı’nın en tehlikeli firariler listesinde 4. sırada yer alan Mazzarella’nın, 2000 yılında Antonio Maione’nin öldürülmesi olayının faili ve azmettiricisi olduğu iddia ediliyor.

